Görüntüler ortaya çıktı! Şarlatan Adnan Oktar Aleyna Tilki’ye böyle salça olmuş

Suç örgütü lideri Adnan Oktar ve beraberindeki çete üyeleri 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'çocukların cinsel istismarı' gibi birçok suç iddiasıyla 2018'de tutuklandı. Tutuklamaların ardından Oktar örgütünün içerisinde bulunan ve "Kedicik" diye adlandırılan kadınlara uygulanan şiddet ve istismara ilişkin bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin de Oktar çetesinin tuzağına düşürülmeye çalışıldığı iddia edildi.

Instagram'dan Pop Bizde (Kaan Ölker), Adnan Oktar Suç Örgütü'nün 13 yaşındayken Aleyna Tilki'yi de ağına düşürmeye çalıştığını belirtti.

Aleyna Tilki, şarlatan Adnan'ın elinden kurtulsa da, onun çetesinden farklı olmayan magazin dünyasının eline düştü. Odatv, Oktar çetesinin kanalı A9 TV'de Aleyna Tilki ile ilgili sohbetin arşiv görüntülerini yayınladı.