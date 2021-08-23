Görüntüler ortaya çıktı! Muharrem İnce meğerse kendi ile dans ediyormuş!

Yeniakit.com.tr

Muharrem İnce, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i, genel başkanı olduğu Memleket Partisi'nin afişlerini toplatmakla suçlamıştı.

'Sen kimsin benimle dans ediyorsun?' demişti

"Yeni kurulmuş bir parti il kongresine gidecek. Salonun dışına gençler afiş astı. Belediye zabıtaları koparıp depoya atmış." diyen İnce, Soyer'i sert ifadelerle hedef almıştı: "Siz din tüccarı olsanız ne olur, Atatürkçü olsanız ne olur? İkiniz akrabasınız. Mültecilere bakarım diyordun, flamingoların başkanıyım, diyordun. Buna itirazım yok. Ama numaracıysan, dubaracıysan itirazım var. Sen kiminle dans ediyorsun? Kimsin sen de benim afişlerimi söküyorsun?"

'Adam kızmış'

CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Muharrem İnce'nin iddiasına video ile cevap verdi. CHP'li Soyer'in paylaştığı videoda Memleket Partisi'nin afişlerinin zabıta tarafından değil, kongrenin düzenlendiği salondan çıkanlar tarafından toplandığı gözlendi. CHP'li Soyer, görüntüleri paylaştığı twitter mesajında şunları söyledi:

"Halk her zaman gerçeklerin yanındadır ve onu karanlıkta bırakanları asla unutmaz. Ama 'Adam kızmış!'