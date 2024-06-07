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Yerel Görüntüler İstanbul’un göbeğinden! Genç kızların içler acısı hali
Yerel

Görüntüler İstanbul’un göbeğinden! Genç kızların içler acısı hali

Yeniakit Publisher
2024-06-07 12:38:00 -

İstanbul'un göbeğinde genç kızların saçsaça başbaşa kavgası utandırdı. Başakşehir’de bir grup genç kız tartıştığı bir başka genç kıza saldırdı. Birbirlerine saç saça saldıran kızlar sokak ortasında kavga ederken, sırtında okul çantası olduğu görülen bir çocuk ise dayak yiyen kızı kurtarmak için ağlayarak yardım istedi. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başakşehir Bayramtepe’de çekilen görüntülerde bir grup genç kız sokak ortasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 2 kız, diğer bir kız ile saç saça baş başa saldırdı. Sokak ortasında kavga eden genç kızlar diğer arkadaşları tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde okul çantası bulunan bir çocuğunda ablasını kurtarmak için ağlayarak yardım istediği görüldü.

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