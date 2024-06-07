Görüntüler İstanbul’un göbeğinden! Genç kızların içler acısı hali

Başakşehir Bayramtepe’de çekilen görüntülerde bir grup genç kız sokak ortasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 2 kız, diğer bir kız ile saç saça baş başa saldırdı. Sokak ortasında kavga eden genç kızlar diğer arkadaşları tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde okul çantası bulunan bir çocuğunda ablasını kurtarmak için ağlayarak yardım istediği görüldü.

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