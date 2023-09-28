  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Görüntüler İstanbul'dan! Gaziosmanpaşa'da metro istasyonu sular altında kaldı
Yaşam

Görüntüler İstanbul'dan! Gaziosmanpaşa'da metro istasyonu sular altında kaldı

Yeniakit Publisher
2023-09-28 19:17:00 - 2023-09-28 19:19:09

İstanbul'u vuran sağanak yağış Gaziosmanpaşa ilçesinde de etkili oldu. Yağmurun dakikalar içinde kuvvetlenmesiyle birlikte metro istasyonu da göle dönerken, vatandaşların yaşadığı panik kameralara anbean yansıdı.

Meteoroloji ve AKOM'un uyarıları sonrası beklenen sağanak yağış İstanbul'da etkili olmaya başladı. Kuvvetli yağmurun etkisiyle Gaziosmanpaşa'da metro istasyonunu su bastı. İnternete düşen görüntülerde istasyonun göle döndüğü ve vatandaşların yaşadığı panik anları yer aldı.

İstanbul'da sağanak yağış

İstanbul'da beklenen sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinde başlayan yağmur, akşama doğru etkisini artırdı. Başakşehir ve Sultangazi başta olmak üzere bazı ilçelerde sel ve su baskınları yaşanırken İstanbul Valisi Davut Gül'den vatandaşlara önemli bir uyarı geldi.

Vali Gül, su basma riski bulunan yerlerin hızlıca boşaltılmasını istedi.

Gaziosmanpaşa'da metro istasyonu sular altında kaldı

Sağanak yağışın etkili İstanbul Gaziosmanpaşa'dan gelen görüntüler büyük paniğe neden oldu. İnternete düşen görüntülerde metro istasyonun sular altında kaldığı görülürken, vatandaşların yaşadığı panik anları da kameraya anbean yansıdı.

AKOM'dan İstanbul için şiddetli yağış uyarısı!
AKOM'dan İstanbul için şiddetli yağış uyarısı!

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

AKOM'dan İstanbul için şiddetli yağış uyarısı!

Kaç gün sürecek? İstanbul’da beklenen yağmur geldi
Kaç gün sürecek? İstanbul’da beklenen yağmur geldi

Gündem

Kaç gün sürecek? İstanbul’da beklenen yağmur geldi

Ankara Valiliği'nden yağış uyarısı!
Ankara Valiliği'nden yağış uyarısı!

Gündem

Ankara Valiliği'nden yağış uyarısı!

İstanbul Valisi Gül'den uyarı: İvedi şekilde boşaltın
İstanbul Valisi Gül'den uyarı: İvedi şekilde boşaltın

Gündem

İstanbul Valisi Gül'den uyarı: İvedi şekilde boşaltın

İstanbul sele teslim!
İstanbul sele teslim!

Gündem

İstanbul sele teslim!

Başakşehir 'yüzen şehir' oldu! İmamoğlu beceriksizliğiyle tarih yazıyor
Başakşehir 'yüzen şehir' oldu! İmamoğlu beceriksizliğiyle tarih yazıyor

Yaşam

Başakşehir 'yüzen şehir' oldu! İmamoğlu beceriksizliğiyle tarih yazıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23