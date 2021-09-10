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Gündem

Görüntüler İstanbul'dan! E-5'ten uçak geçti

İstanbul'da bulunan E-5 Karayolu'nda Atatürk Havalimanı apronunda bekleyen hurda uçaklardan biri uzman ekip tarafından taşındı. Uçağı karayolu üzerinde görenler şaşkınlık yaşadı.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 13:13:00 -

Atatürk Havalimanı apronunda bekleyen hurda uçaklardan biri daha satıldı.

Tahran TT havayolu firmasına ait MD-82 tipi yolcu uçağı, Sky Air Shop isimli bir firması tarafından 5 ay önce satın alındı. Uçak Teknisyeni Mehmet Emin Ertemel'in liderliğinde detaylı şekilde parçalanan uçak, gece tırlara yüklenerek Atatürk Havalimanı apronundan çıkartıldı.

E-5 üzerinden taşındı

Atatürk Havalimanı B kapısından çıkan tırlar, geniş güvenlik önlemleri altında E-5 Karayolundan Hadımköy’e götürüldü. Karayolunda tır dorsesinde taşınan uçak, ilginç görüntüler oluşturdu. O anlar drone ile havadan da görüntülendi.

“Hurda uçağı ayağa kaldıracağız”

Sky Air Shop yetkilisi uçak teknisyeni Mehmet Emin Ertemel, “7 tane restoran kafe yaptırdık, denizin dibine batırdık. Dalış amacına, eğitim amacına, restoran kafe için kullanılması için yaptık. Sivil Havacılık sunmuş olduğu Atatürk Havalimanındaki hurda uçakları ilk kesen biziz. Şu anda gümrük nedeniyle bir 5 ay kadar evvel uçağı kestiğimiz halde uçağımız yeni çıkartıyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Uçak MD-82 dar gövde uzun bir uçak. 13-14 yıldan bu yana Atatürk Havalimanında bulunuyordu. Biz bunu çıkartıp tekrar ayağa kaldıracağız. Gerekeni yapacağız, bir hizmet olarak bir yere sunacağız” ifadelerini kullandı.

Ya belediyeye ya okula verilecek

Uçağın parçalanarak tırlara yüklenmesiyle alakalı bilgiler veren Ertemel, “İşlem olarak biz tekrar birleştireceğiz, kanatları, iniş takımları sökülmüş. Biz bunu faal olarak tekrar ayağa kaldıracağız. Şu anda biz galiba ya belediyeye vereceğiz veya da okula vereceğiz. İkisinden biri alacak” diye konuştu.

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