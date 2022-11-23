Görüntüler infiale sebep olmuştu! Sağlık Bakanlığı Tokat'taki şiddete ilişkin kararını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tokat Medical Park Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde kaydedilen şiddet görüntülerine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Koca, yoğun bakım servisinde yatan hastaya insanlık dışı muamele ile şiddet gösteren iki sağlık çalışanından birisinin mesleğinden 3 yıllığına men edildiğini, diğerinin de 6 ay uzaklaştırıldığını duyurdu.

'Davranışlarının hesabını yargı önünde de mutlaka verecekler'

Sağlık Bakanlığı'nın yaşanan üzücü olaya ilişkin soruşturmasını tamamladığını belirten Bakan Koca, Twitter hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

Tokat'ta faaliyeti halen durdurulmuş olan özel hastanedeki olay sebebiyle yürütülen soruşturma sonucunda, yoğun bakım servisindeki bir hastaya karşı şiddet/ kötü muamele gösteren 2 yoğun bakım çalışanına verilen cezalar Sağlık Meslekleri Kurulu'nda bugün karara bağlandı. Söz konusu 2 sağlık personelinden biri 3 yıl süreyle meslekten men edildi. Süre sonunda, bir sağlık kurumunda çalışabilmesi için, 18 aylık mesleki ve etik eğitimi alma mecburiyeti var ve tekrar bir yoğun bakımda çalışması söz konusu değildir.

Sağlık Meslekleri Kurulu'nun kararına göre, diğer sağlık personeli 6 aylık mesleki eğitimden geçmek zorunda, artık yoğun bakımda çalışamaz. Bağışlanamaz davranışlarıyla toplumu ve sağlık camiasını üzenler, davranışlarının hesabını yargı önünde de mutlaka verecektir.