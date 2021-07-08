Görüntüler herkesi şaşırttı! NASA canlı yayınında görüldü

Dünya'nın yörüngesinde görev yapan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) kamerasına takılan görüntüler yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

NASA'nın ISS'deki kameralar ile yaptığı canlı yayınına yansıyan görüntülerde tanımlanmayan en az 10 tane nesne görüldü.

3 Temmuz Cumartesi günü meydana gelen olay, 'Mr MBB333' adlı bir kullanıcı tarafından fark edildi. 'Mr MBB333'nin YouTube'a yüklediği görüntüler kısa sürede viral oldu.

ABD rapor yayınlamıştı

ABD dünyanın merakla beklediği UFO raporunu geçtiğimiz haftalarda yayınlamıştı.

Söz konusu raporu hazırlamak için ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), çoğu 2014 yazı ile 2015 baharında olmak üzere 20 yılı aşkın bir sürede Donanma pilotları tarafından bildirilen 140'ın üzerinde vakayı incelemişti.

Rapora göre, ABD istihbarat yetkilileri, Donanma pilotları tarafından görülen UFO'ların arkasında uzaylıların olduğuna inanmıyor. Ancak bu uçan nesnelerin ne olduğunu da açıklayamıyorlar.

Rapor bu fenomenlerin, 'ABD askeri operasyonlarının bir parçası olmadığını' teyit ediyor.