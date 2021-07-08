  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
CHP'li İBB'den emekçilere büyük zulüm!
Ahmedinejad, ülkesi İran'ı eleştirdi
Eski Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı gözaltına alındı
AK Parti'den flaş açıklama: Bunu unutmayacağız
Teknoloji Görüntüler herkesi şaşırttı! NASA canlı yayınında görüldü
Teknoloji

Görüntüler herkesi şaşırttı! NASA canlı yayınında görüldü

Sosyal medya, NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) yaptığı canlı yayını konuşuyor. Görüntülerde en az 10 adet tanımlanamayan nesnenin yer alması UFO tartışmalarını bir defa daha gündeme getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 19:53:00 -
Görüntüler herkesi şaşırttı! NASA canlı yayınında görüldü

Dünya'nın yörüngesinde görev yapan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) kamerasına takılan görüntüler yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

NASA'nın ISS'deki kameralar ile yaptığı canlı yayınına yansıyan görüntülerde tanımlanmayan en az 10 tane nesne görüldü.

3 Temmuz Cumartesi günü meydana gelen olay, 'Mr MBB333' adlı bir kullanıcı tarafından fark edildi. 'Mr MBB333'nin YouTube'a yüklediği görüntüler kısa sürede viral oldu.

ABD rapor yayınlamıştı

ABD dünyanın merakla beklediği UFO raporunu geçtiğimiz haftalarda yayınlamıştı.

Söz konusu raporu hazırlamak için ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), çoğu 2014 yazı ile 2015 baharında olmak üzere 20 yılı aşkın bir sürede Donanma pilotları tarafından bildirilen 140'ın üzerinde vakayı incelemişti.

Rapora göre, ABD istihbarat yetkilileri, Donanma pilotları tarafından görülen UFO'ların arkasında uzaylıların olduğuna inanmıyor. Ancak bu uçan nesnelerin ne olduğunu da açıklayamıyorlar.

Rapor bu fenomenlerin, 'ABD askeri operasyonlarının bir parçası olmadığını' teyit ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

567

rabbimden dilerim bilinmeyen gök yeraltı varlıkları abd beyazlarını yok eder inşallah amin
  • Yanıtla

Cena 

Cakal America Gene birseyler pesinde
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay