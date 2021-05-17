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Spor Görüntüler gündem olmuştu! "Buz gibi kaldım"
Spor

Görüntüler gündem olmuştu! "Buz gibi kaldım"

Ligin son maçında Yeni Malatyaspor kalecisi Ertaç Özbir, müsabakanın ardından Galatasaray kalecisi Muslera ile tokalaşmak istemiş, sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli file bekçisi Özbir'in önünden hızlıca yürümüştü. Yaşananlara dair konuşan Özbir, "Muslera'yı teselli etmek istedim. Yüzüme bile bakmadı. Trip atar gibi oldu. Buz gibi kaldım. Bana saygısızlık yaptığı için yumruk işareti yaptım" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 16:22:00 - 2021-05-17 16:24:40
Görüntüler gündem olmuştu! "Buz gibi kaldım"

Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ertaç Özbir, Galatasaray maçına ilişkin açıklamalarda bulundu.

TV100'e konuşan Özbir, Muslera'nın maç sonu yüzüne bakmadığını belirtti.

"Maçı bırakırsan satılmış olursun, maçı bırakmazsan satılmış olmazsın. Benim Fenerbahçe, Beşiktaş maçlarıma da baksınlar. Fatih Hoca'yla hiç konuşmadım, kendisiyle tanışmıyorum"

Fernando Muslera'nın kendisine saygısızlık yaptığını iddia eden başarılı kaleci, "Maç sonrası Galatasaraylı futbolcularla teker teker tokalaştım. Muslera'yı teselli etmek istedim. Yüzüme bile bakmadı. Trip atar gibi oldu. Buz gibi kaldım. Bana saygısızlık yaptığı için yumruk işareti yaptım." dedi.

Ertaç Özbir, "Maçta zaman geçirdiğimi düşünmüyorum. Zaman geçirmiş olsaydım Cüneyt Hoca sarı kart gösterirdi." ifadesini kullandı.

(Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.)

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