Görüntüler az önce Dağlık Karabağ'dan geldi! Özel kuvvetler girdi

Azerbaycan ve Ermenistan arasında savaş esirlerinin iadesine başlandı, Rus uçakları iki ülkenin başkentine ulaştı. Minsk Grubu heyetinin Erivan'daki görüşmesi skandala dönüşürken, Ermeni milislerden temizlenen iki köyün gösterildiği Rus haritası bir gün sonra değişti. Köylerin kontrolünü alan Azerbaycan ordusunun özel kuvvet askerlerinin görüntüleri paylaşıldı.

Dağlık Karabağ savaşının bitişinden bir ay sonra ateşkes ilk kez bozulurken, savaş esirlerini taşıyan Rus uçakları akşam saatlerinde Bakü ve Erivan'a iniş yaptı.

Yerel medya, başkent Erivan'a inen uçakta 44 Ermenistan askerinin bulunduğunu bildiriyor. Azerbaycan tarafında ise, 14 rehine Bakü'ye ulaştı.

Bakü'ye dönenler arasında, Ermenistan'ın 2014'ten bu yana esir tuttuğu Azerbaycan vatandaşları Şahbaz Guliyev ve Dilgam Asgarov da vardı.

Guliyev ve Asgarov, altı yıl önce Kelbecer'de atalarının evlerini ziyaret etmek isterken Ermenistan askerleri tarafından rehin alındı, bir diğer Azerbaycan vatandaşı Hasan Hasanov vurularak öldürüldü.

Yeryüzünde Ermenistan dahil hiçbir ülkenin tanımadığı kağıt üstündeki Dağlık Karabağ yönetimi, Guliyev ve Asgarov'u 22 yıl hapis cezasına çarptırdı. İkili, Dağlık Karabağ savaşı sırasında Ermenistan'a götürüldü.

Savaşta tarihi hezimet yaşayan Ermenistan tarafında çatışmalarda kaç askerin hayatını kaybettiği belirsizliğini koruyor, kayıp askerlerin aileleri gösteriler düzenliyor.

Yerel medya, savaş esirlerini taşıyan uçağın Erivan'a ulaşmasıyla birçok ailenin askeri havalimanı etrafında toplandığını bildiriyor.

Rus medyasının servis ettiği fotoğraflarda, havalimanında esirleri karşılayanlar arasında bir isim dikkat çekiciydi: Dağlık Karabağ'ın kağıt üstündeki lideri Arayik Harutyunyan. Harutyunyan, savaş sırasında fare gibi sığınaklarda saklanmış ve 10 Kasım yenilgi anlaşmasından sonra ortalıkta pek görünmemişti.

Ermenistan medyası, Pazartesi akşamı eline bir liste alan yetkilinin dönen esirlerin ismini okuduğu görüntüleri ekranlara getirdi.

Rus medyası, henüz evlerine dönmeyen çok sayıda askerin olduğunu duyurdu. Haber, Ermenistan tarafının yaptığı açıklamaya dayandırıldı.

Ruslar haritayı düzeltti

Ateşkesin bozulduğu cephe hattında ise yeni gelişmeler var. Hadrut yakınlarındaki Köhne Tağlar ve Çaylaggala köylerini boşaltmayan Ermeni milisler Azerbaycan ordusu tarafından söz konusu yerleşimlerden çıkartıldı.

Bunun üzerine Dağlık Karabağ'a yerleşen Rus barış güçleri bölgeye geldi, Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı 13 Aralık tarihli haritada iki köy Rus askerlerinin kontrolünde gösterildi.

Değişiklik Azerbaycan'da büyük tepki çekti, Rusya'nın bir gün sonra yayımladığı harita ise eski görünümüne döndü. Ermenistan medyası, iki köyün Azerbaycan'a iade edildiğini aktarıyor.

Köhne Tağlar'daki işgalci Ermenilerin muhtarı Eduard Ayvazyan, yerel medyaya Rus barış güçlerinin köyden çekildiğini ve kontrolün Azerbaycan ordusuna geçtiğini söyledi.

Hocavend'e bağlı Köhne Tağlar ve Çaylaggala köylerindeki çatışmanın görüntüleri de ortaya çıktı, video kaydında kar üniformalı Azerbaycan özel kuvvetleri görülüyor.