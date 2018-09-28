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Görüntüler ayağa kaldırmıştı! Savcıdan o zanlıya ibretlik ceza talebi!

Samsun’da yaşlı adamın darp edilmesine ilişkin soruşturmada sona gelindi. Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 23 yaşındaki sanık Cemal İlhan hakkında “kasten yaralama” suçundan dava açıldı. İlhan’ın yanındaki Çağrı Yıldırım Durmuş’un da olaya müdahale etmeyip “arabada bekleyerek” suça iştirak ettiği belirtilerek aynı suçtan cezalandırılması istendi.

28 Eylül 2018 Cuma 08:04
Görüntüler ayağa kaldırmıştı! Savcıdan o zanlıya ibretlik ceza talebi!

Olay 24 Temmuz’da meydana gelmişti. Evinin önünde tıkanan kanalı açmaya çalışan 70 yaşındaki Sebahattin Yılmaz, yoldan geçerken üzerine su sıçratan bir araçtan inen iki kişiden biri kişi tarafından defalarca darp edilmişti.  Kamuoyunda büyük tepki uyandıran görüntülerin ardından harekete geçen savcılık, olayın faili Cemal İlhan’ı gözaltına aldı. Zanlı ifadesinin ardından tutuklandı. Yanındaki arkadaşı ise serbest bırakıldı.

“13 KEZ YUMRUKLADI”

Soruşturmayı tamamlayan savcılık iddianame hazırlayarak dava açtı. İddianamede yaşlı adamı darp eden Cemal İlhan’ın yanı sıra olayı seyreden ve müdahale etmeyen arkadaşı Çağrı Yıldırım Durmuş da sanık olarak yer aldı. Sanık Cemal İlhan’ın mağdur Yılmaz’ı yere yatırarak 13 kez yumrukladığı belirtildi.

“MÜDAHALE ETMEDİ, SUÇA ORTAK OLDU”

Yıldırım’ın olaya müdahale etmeyip arabada bekleyerek yaşlı adamı darp eden sanık ile aynı suçu işlediğini değerlendiren savcılık, iki sanığın da “ruh ve beden bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten yaralama” suçundan 1.5 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 08:04
  1. samsun
  2. bafra

YORUM YAZ

  • KosovalıKosovalı43 dk önce
    .. Okuyanda bayağı ceza alacaklar zanneder.4 yıl ceza alan hiç kjimse yatmıyor. sadecde 2 gün yatım geri kalan cezasını denetimli serbestlikte imza atıyor. yani serbest kalıyor. 1.5 yıl ceza verilse ki verilmez. en fazla denetimli serbestlikte 7 ay imza atar. yani cezaevine yatmaz...
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