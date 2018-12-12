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Görüntü Türkiye'den! 600 mezar yeri hazır hale getirildi

Kışın hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da belediye işçileri, 600 mezar yerini hazır hale getirdi.

12 Aralık 2018 Çarşamba 15:19
Görüntü Türkiye'den! 600 mezar yeri hazır hale getirildi

Ezurum Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda kepçelerle daha önce açılan 600 mezar yeri, kar yağışı ve dondurucu soğuklar öncesi belediye işçileri tarafından hilti, kazma ve küreklerle düzenlendi.

Termometreler eksi 30'u görüyor

Kışın hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da, belediye işçileri mezar yerlerinin donmaması için çalışma yaptı. Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda daha önce kepçelerle açılan mezar yerlerini gün boyu hilti, kazma ve küreklerle düzelten belediye işçileri, Sibirya soğukları öncesi 600 boş mezarı hazır hale getirdi.

"Kışın bir mezar kazmaktansa..."

Çalışma sırasında oldukça zorlandıklarını belirten işçiler, "Kışın bir mezar kazmaktansa yazın 10 mezar kazmaya razıyız. Kışın toprak öylesine donuyor ki beton gibi oluyor. Biz de mezarları hazır hale getiriyoruz. Tabii bu kadar mezar yeri açmamızın diğer bir nedeni de yaşanabilecek afetler" ifadelerini kullandı.

İşte Erzurum'da hazırlanan mezar yerleri;

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 15:19
  1. Erzurum
  2. Sibirya
  3. Abdurrahman Gazi Mezarlığı

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