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Yerel

Görüntü Türkiye'den! 4 metre boyundaki yılanı öldürdü

Sinop'ta Recep Gördal adlı bir vatandaş, torunlarına saldıran yaklaşık 4 metre boyundaki yılanı tüfekle vurarak etkisiz hale getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 15:19:00 -
Görüntü Türkiye'den! 4 metre boyundaki yılanı öldürdü

Olay, Sinop merkeze bağlı Mertoğlu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 64 yaşındaki Recep Gördal adlı vatandaşın bahçesine giren yaklaşık 4 metre boyundaki yılan, o sırada bahçede oynayan torunlarına saldırdı. Çığlık atarak kaçmaya başlayan torunlarını gören Recep Gördal, yılanı tüfekle vurarak etkisiz hale getirdi.

"Saldırmaya devam etti"

Recep Gördal, yılanı torunlarına zarar vereceğinden endişe duyduğu için öldürmek zorunda kaldığını söyledi.

Yılanı gördüklerinde büyük korku yaşadıklarını belirten Gördal, "Torunlarımın çığlık çığlığa kaçıştığını gördüm. Arkalarından da başını yaklaşık 1 metre yukarıya kaldırmış halde yılan geliyordu. Hemen tüfeğimi aldım ve kaçmasını sağlamak amacıyla ateş ettim. Ama kaçmadı, saldırmaya devam etti. Hala üzerimize geliyordu. Ben de en son kafasına ateş ederek etkisiz hale getirdim. Vurmak istemezdim. Zaten gördüğümüz yılanlara dokunmuyoruz. Sonuçta can taşıyorlar ve doğanın dengesini sağlıyorlar. Bahçelerimizdeki fareleri yiyorlar. Ama bu farklıydı. Saldırınca mecburen kendimizi koruduk. Hala aklıma geldikçe korkuyorum. Böyle bir yılanla bu bölgede ilk kez karşılaştım" dedi.

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