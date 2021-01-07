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Gündem Görüntü Kardak'tan az önce geldi! Türk karasularına girdiler
Gündem

Görüntü Kardak'tan az önce geldi! Türk karasularına girdiler

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan'ın yeni bir provokasyona imza attığını duyurdu. Yunan sahil güvenlik botları karasularımızı ihlal etti. Sahil Güvenlik ise Yunan botlarını kovaladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 11:46:00 - 2021-01-07 12:12:58
Görüntü Kardak'tan az önce geldi! Türk karasularına girdiler

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2 Yunan sahil güvenlik botunun karasuları ihlali yaptığını duyurdu. Açıklamada, ihlal yapan unsurların ittirilerek karasularından çıkarıldığı duyuruldu. Kardak Kayalıkları mevkiinde yaşanan olaya ait bir de görüntü paylaşıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

06 Ocak 2021 tarihinde saat 10.03'te Kardak Kayalıkları bölgesinde 2 Yunan Sahil Güvenlik unsuru tarafından karasuyu ihlali yapılmıştır. 4 Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından gerçekleştirilen önleme manevraları ile karasuyu ihlali yapan 2 Yunan unsuru karasularımızdan çıkartılmıştır.

Sürtme yaşandı

Türk Sahil Güvenlik Botları tarafından gerçekleştirilen önleme manevraları esnasında Türk Sahil Güvenlik Botu ile Yunan Sahil Güvenlik Botu arasında sürtme yaşanmıştır.

Sahil Güvenlik Komutanlığı denizlerimizin emniyetini ve güvenliğini sağlamak üzere 7 gün 24 saat görevinin başındadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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