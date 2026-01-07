  • İSTANBUL
Gündem Görüntü gece yarısı çekildi: Kurtları fark eden Sivas kangalı ortalığı savaş alanına çevirdi
Gündem

Görüntü gece yarısı çekildi: Kurtları fark eden Sivas kangalı ortalığı savaş alanına çevirdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Sivas’ta gece saatlerinde kaydedilen görüntüler, bir kangalın kurtlara karşı verdiği refleksi gözler önüne serdi.

Sivas’ta gece saatlerinde kaydedilen görüntüler, bir kangalın kurtlara karşı verdiği refleksi gözler önüne serdi. Köye kadar inen kurtları fark eden kangal, bağlı olmasına rağmen yerinde duramadı ve büyük bir öfkeyle havlayarak etrafı ayağa kaldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan anlarda, kangalın kurtlara yaklaşmamaları için adeta güç gösterisi yaptığı görüldü.
Kurtlara yönelttiği sert tepkilerle dikkat çeken kangal, zincirle bağlı olmasına rağmen bulunduğu alanı savunmaya çalıştı. Öfkesini kontrol edemeyen hayvanın, yanında duran atıl durumdaki bir koltuğu parçalaması ise görüntülere yansıyan en çarpıcı anlardan biri oldu. Kangalın bu refleksi, sürü ve yerleşim alanlarını koruma içgüdüsünü bir kez daha ortaya koydu.

