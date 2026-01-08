  • İSTANBUL
Spor
11
Yeniakit Publisher
Matteo Guendouzi kimdir? Hakkında merak edilenler burada...
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Matteo Guendouzi kimdir? Hakkında merak edilenler burada...

Fenerbahçe'nin Lazio'dan rekor bedelle transfer ettiği Matteo Guendouzi'nin kariyeri ve hikayesi.

#1
Foto - Matteo Guendouzi kimdir? Hakkında merak edilenler burada...

Matteo Guendouzi, 14 Nisan 1999 tarihinde Fransa’nın Poissy kentinde doğmuştur. Aslen Fas kökenli olsa da milli takım tercihini doğduğu Fransa’dan yana kullandı.

#2
Foto - Matteo Guendouzi kimdir? Hakkında merak edilenler burada...

Futbola PSG altyapısında başladı.

#3
Foto - Matteo Guendouzi kimdir? Hakkında merak edilenler burada...

2014 yılında FC Lorient’e transfer olarak profesyonel kariyerine ilk adımını attı.

#4
Foto - Matteo Guendouzi kimdir? Hakkında merak edilenler burada...

2018 yılında henüz 19 yaşında Premier Lig ekibi Arsenal’ transfer oldu.

#5
Foto - Matteo Guendouzi kimdir? Hakkında merak edilenler burada...

Matteo Guendouzi, Orta sahanın 3 bölgesinde de oynayabiliyor.

#6
Foto - Matteo Guendouzi kimdir? Hakkında merak edilenler burada...

2020/21 sezonunda Almanya Bundesliga ekibi Hertha Berlin’de kiralık olarak forma giydi.

#7
Foto - Matteo Guendouzi kimdir? Hakkında merak edilenler burada...

Marsilya’dan Lazio’ya kiralandı ve sonrasında 13 milyon Euro bedelle transfer edildi.

#8
Foto - Matteo Guendouzi kimdir? Hakkında merak edilenler burada...

Fransa Milli Takımı’nda da boy gösterdi. 14 maça çıktı ve bu süreçte 2 de gol attı.

#9
Foto - Matteo Guendouzi kimdir? Hakkında merak edilenler burada...

2026 kış transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer oldu.

#10
Foto - Matteo Guendouzi kimdir? Hakkında merak edilenler burada...

30 milyon Euro bedelle Fenerbahçe tarihinin en rekor transferi oldu.

