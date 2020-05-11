Görümlü’de çevre yolu için çalışmalara başlandı

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü Beldesinde çevre yolu için çalışmalara başlandı.

Görümlü beldesinde sorun teşkil eden büyük araçlar için çözüm arayan Görümlü Belediyesi yapımına başlanan çevre yolu ile bu sorunu çözmek için çalışmaları hızlandırdı. Görümlü Belde Belediye Başkanı Ruşen Tellioğlu, büyük araçların beldeden geçtiğini ve bunun da halkı rahatsız ettiğini söyledi. Tellioğlu, "Şırnak Valiliği ile istişarede bulunduk. Vali Ali Hamza Pehlivan’ın destekleri ile çevre yolunu başlattık. Yaklaşık 5 kilometredir. Yolağzı Mahallesine girmeden yaklaşık 1 kilometre kadar çevre yolunu başlattık. Beldenin çıkışı olarak Çalışkan ve termik santral yönüne doğru olacak. Bir, bir buçuk ay içerisinde Allah’ın izni ile yolumuz bitecek. Biter bitmez de çevrenin ana caddesi Çalışkan ve Silopi tarafındaki yollarda ciddi tahribat var. Asfaltlama çalışmaları ile ilgili bütçe ayırdık. Çevre yolunun bitmesi ile beraber ana caddemizde sıcak asfaltta vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.