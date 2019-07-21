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Görülmemiş protesto! Boş arsada...

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, üç yıl önce tüm varlığını ödeyerek bir inşaat projesine dahil olan bir kadın, inşaatın başlamaması nedeniyle boş arsa oturma eylemi yaparak çay demliyor.

21 Temmuz 2019 Pazar 18:37
Görülmemiş protesto! Boş arsada...

Eskişehir'de oturan Behiye İpek, 3 yıl önce 130 bin lira ödeyerek dahil olduğu inşaat projesinin başlamaması nedeniyle mahkemelik olduğu müteahhidi, boş arsada ''çay demleyerek'' protesto ediyor.

Merkez Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi'ndeki araziye 3 yıl önce apartman yapacağı taahhüdünde bulunan müteahhide, daire satın almak üzere 130 bin lira ödeyen İpek, çivi dahi çakılmayan arsada son 3 aydır oturma eylemi yapıyor.

Eski binadan kalan molozların kaldırılmadığı arsaya, yanına sandalyesi, piknik tüpü ve çaydanlığını da alarak gelip burada çay demleyen İpek'i, komşuları gün boyu yalnız bırakmıyor.

İpek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sesini yetkililere duyurana kadar oturma eylemine devam edeceğini söyledi.

Son 3 aydır her gün gelip burada oturduğunu anlatan İpek, "Her yeni gün 'Acaba bugün gelirler mi' diye bekliyorum. İnsan 130 bin lirayı öyle kolay biriktiremiyor. Tüm birikimim elimden gitti. İlk kez bir evim olacaktı." dedi.

İpek, sözlerine şöyle devam etti:

"Paramı kaybetmekten öte insanlığa güvenimi kaybettim. Bekliyorum her gün. Hayallerim, umudum gitti. İnandık o müteahhide. Bize daha önce yaptığını iddia ettiği projeleri kağıt üzerinde gösterdi. Şimdi üzerinden 3 yıl geçti. Belediyeye gidip sorduk, proje başvurusu bile yok. Cumhurbaşkanlığına şikayette bulundum. Mahkemeliğiz zaten. Fakat bir çözüm yok."

"Evim yıkıldı, şu an kiradayım"

Arazinin asıl sahibi Hüseyin Uslu ( 72) ise yeni ev hayaliyle arsasının üzerindeki 50 yıllık binayı yıktığını dile getirerek, "Şu anda kiradayım. İpek de aylardır arsaya gelip oturuyor. Komşularıyla çay içiyor. O da haklı. Umutları vardı. İnşallah sesimiz duyulur da bir çözüm yolu oluşur." ifadelerini kullandı.

Arsanın yanındaki iki katlı evin sahibi Arife Ertaş (65) da komşusunun mağdur olduğunu belirterek, "Her gün gelir, sohbet ederiz. Bir umutla bekliyor. Aslında biz de mağduruz. İnşaatın yapılmaması nedeniyle bizim evimizin de temeli su almaya başladı. Bütün kışı rutubetli geçirdik. Behiye ile sabahları çay içiyoruz. Dertleşiyoruz. 'Evim yapılacak, oturacağım.' diye hayal kuruyor. Üzülüyoruz." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 18:37
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