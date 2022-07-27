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Kültür - Sanat Görülmemiş olay! Bir odada 27 iskelet çıkarıldı!
Kültür - Sanat

Görülmemiş olay! Bir odada 27 iskelet çıkarıldı!

Adıyaman’da bin 700 yıllık 27 iskelet bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-07-27 16:02:00 - 2022-07-27 16:05:31
Görülmemiş olay! Bir odada 27 iskelet çıkarıldı!

Adıyaman’da defineciler tarafından kaçak kazı yapılan Roma Dönemi'ne ait 10 metrekarelik bir mezar odasından 27 iskelet çıktı. 

Adıyaman’da bin 700 yıllık 27 iskelet bulundu

Adıyaman Müze Müdürlüğü yetkilileri, defineciler tarafından tahrip edilen Roma Dönemi’ne ait bin 700 yıllık mezarda yaptıkları kazıda ilginç bir durum ile karşılaştı

İçerisinde sadece 1 adet kaya mezar bulunan odada 27 iskelet çıkartıldı. Olağandışı bu durum ile ilgili Müze Müdürlüğü yetkilileri, daha önce sayı olarak hiç bu kadar iskeletin bir oda mezarında görülmediğini dile getirdi.

Slayt 3/6: İçerisinde sadece 1 adet kaya mezar bulunan odada 27 iskelet çıkartıldı. Olağandışı bu durum ile ilgili Müze Müdürlüğü yetkilileri, daha önce sayı olarak hiç bu kadar iskeletin bir oda mezarında görülmediğini dile getirdi. ]]>

Oda mezarda kazı çalışması yapan ekipler, 27 iskeletin yanı sıra ağırsak ve cam göz yaşı şişesi de buldu. Mezar odasında bulunan iskeletler, temizlenerek Adıyaman Müze Müdürlüğü’ne götürüldü.

Slayt 4/6: Oda mezarda kazı çalışması yapan ekipler, 27 iskeletin yanı sıra ağırsak ve cam göz yaşı şişesi de buldu. Mezar odasında bulunan iskeletler, temizlenerek Adıyaman Müze Müdürlüğü’ne götürüldü. ]]>

Jandarma kaçak kazı yapanların yakalanması için çalışma başlattı. Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Örenli köyünde kaçak kazı yapıldığı fark eden köylüler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler defineciler tarafından kazılan mezar ile ilgili Adıyaman Müze Müdürlüğü’ne bilgi verdi.

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