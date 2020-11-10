Görülmemiş kaza! İp atlarken düşen 22 yaşındaki genç kız kurtarılamadı
Samsun'da evinin önünde ip atlayan 22 yaşındaki Sinem Gürgün düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kız kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Trajik olay Samsun'un Terme ilçesinde dün akşam meydana geldi.
Dün akşam 22 yaşındaki Sinem Gürgün evlerinin önünde ip atlarken düştü.
Hastanede hayatını kaybetti
Yaralanan genç kız Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gürgün, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Soruşturma başlatıldı
Polis trajik bir şekilde hayatını kaybeden Sinem Gürgün'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.