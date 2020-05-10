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Görsel Sanatlar Öğretmeni Şazime Hancı'dan yeniakit.com.tr canlı yayınında önemli açıklamalar

30 sanat dalında eğitim veren Görsel Sanatlar Öğretmeni Şazime Hancı, yeniakit.com.tr canlı yayınında yürüttükleri sanatsal faaliyetlere dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 16:29:00 - 2020-05-10 16:34:33
Görsel Sanatlar Öğretmeni Şazime Hancı'dan yeniakit.com.tr canlı yayınında önemli açıklamalar

Terör saldırılarıyla yıpranan Bitlis'te sanatsal faaliyetler yürüten Görsel Sanatlar Öğretmeni Şazime Hancı, yeniakit.com.tr YouTube kanalında dikkat çeken açıklamalarda bulunuyor.

Yıkıcı zihniyetler olduğu müddetçe terörün kökten yok edilmesinin mümkün olamayacağını ifade eden Şazime Hancı, "Ama sanat evrenseldir. Ssanat herkese hitap eden daldır. Burada kardeşlik olması lazım, kavga, kibir gibi şeylerin ortadan kalkması gerekiyor. Biz sanat ile Bitlis'i Batı'ya güzellikleriyle tanıtmak istiyoruz. Terör her yerde var ama doğuyu güzellikleriyle analım, sanatıyla, kültürüyle coğrafyasıyla analım" dedi.

Canlı yayına buradan ulaşabilirsiniz:

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