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Görme engellilere “Atatürk ve Bursa” kitabı

Akkılıç Kütüphanesi bünyesinde görme engelli vatandaşlara sesli kitaplara ulaşma olanağı sağlayan Nilüfer Belediyesi, 11 Eylül Bursa’nın Kurtuluşu anısına merhum gazeteci-yazar Yılmaz Akkılıç’ın yazdığı “Atatürk ve Bursa” kitabını sesli kitap arşivine kazandırdı.

10 Eylül 2019 Salı 16:28
Görme engellilere “Atatürk ve Bursa” kitabı

Akkılıç Kütüphanesi bünyesinde görme engelli vatandaşlara sesli kitaplara ulaşma olanağı sağlayan Nilüfer Belediyesi, 11 Eylül Bursa’nın Kurtuluşu anısına merhum gazeteci-yazar Yılmaz Akkılıç’ın yazdığı “Atatürk ve Bursa” kitabını sesli kitap arşivine kazandırdı.


Zengin koleksiyonu, olanakları ve her geçen gün artan materyal sayısıyla Bursalıların bilgi hazinesi haline gelen Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri, her yaştan ve her kesimden insana hizmet veriyor. ‘Süreli Yayınlar Bölümü’, ‘Çocuk Kitapları’, ‘Sanat Kitaplığı’, ‘İnternet’, ‘Görsel İşitsel Materyaller Bölümü’ ile vatandaşların ilgi odağı haline gelen Akkılıç Kütüphanesi, görme engelli bireyler için de hizmet veriyor. Sesli kitap ve Braille alfabesiyle yazılı kitap hizmetiyle kitap okumada engelleri ortadan kaldıran Akkılıç Kütüphanesi, kitap envanterini her geçen gün artırıyor. Akkılıç Kütüphanesi, son olarak 11 Eylül Bursa’nın Kurtuluşu anısına merhum gazeteci-yazar Yılmaz Akkılıç’ın yazdığı “Atatürk ve Bursa” kitabını sesli kitap arşivine kazandırdı. Kütüphane içinde yer alan Yılmaz Akkılıç’ın anı odasında yapılan sesli okuma ve kayıt çalışmasının ardından kitap, Deniz Saniye Bayrak’ın sesiyle görme engelli vatandaşların hizmetine sunulacak.


Daha önceki dönemde de, 2017 yılın yazarı Orhan Kemal etkinlikleri kapsamında belediye çalışanlarının yaptığı sesli okuma ile Orhan Kemal’in “Önce Ekmek” ve “Ekmek Kavgası” adlı öykü kitaplarını sesli kitap arşivine kazandırılmıştı. Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri’nin Bursa tarihiyle ilgili bastığı diğer kitaplar da seslendirilerek, görme engellilerin hizmetine sunulacak.


Görme engelli vatandaşların kitaplara ulaşmasını sağlamak için İstanbul’daki bir üniversitenin görme engelliler teknoloji ve eğitim laboratuvarının 18 bini aşkın sesli kitap arşivine erişim olanağı sağlayan Nilüfer Belediyesi, sesli kitap talep eden görme engelli vatandaşlara kurye aracılığıyla mp3 çalar ve istenen kitabı gönderiyor.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 16:28
  1. kitap
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