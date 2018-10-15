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Görme engelliler için 'Empati Yürüyüşü' düzenlendi

İstanbul Bağcılar'da "15 Ekim Dünya Görme Engellileri Günü" nedeniyle "Empati Yürüyüşü" düzenlendi.

15 Ekim 2018 Pazartesi 18:13
Görme engelliler için 'Empati Yürüyüşü' düzenlendi

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, görme engelliler günü dolayısıyla bir araya gelen vatandaşlar, görme engellilerin yaşadığı zorlukları anlamak için gözlerinde siyah bant, ellerinde ise beyaz bastonlarla empati yürüyüşü yaptı.

Katılımcıların her birinin, bir görme engellinin koluna girerek 1 kilometre yol yürüdüğü etkinlikte, engelli yakınları ise, "Asıl körlük cehalettir", "Her insan bir engelli adayıdır", "En büyük engel sevgisizliktir", "Karanlığa inat birlikte yürüyoruz" ve "Engel fizikte değil yürektedir" yazılı döviz ve pankart taşıdı.

Törende görme engellileri yalnız bırakmayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve ilçe yöneticileri de yol boyunca engellilerle sohbet ederek onların sorunlarını dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çağırıcı, ilçede özellikle engelli bireylere pozitif ayrımcılık yapmanın gurur ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

'365 gün onların yanındayız'

Her bireyin hedeflediği mutluluğu engellilerin de yakalaması gerektiğine inandıklarını ifade eden Çağırıcı, şunları kaydetti:

"Engelinden dolayı onlara engelli denildiğine inanmıyorum aslında, engel çıkarıldığı ve engelleri giderilmediği için onlara engelli diyoruz. Fırsat tanındığında neleri başarabileceklerini biz Engelliler Sarayı'nda gördük. Kendilerinin hayat standartlarının yükseltilmesi konusunda Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde güzel hizmetler ortaya koyuluyor. Biz Bağcılar'da yılda bir gün değil 365 gün onların yanındayız."

Etkinliğe AK Parti İl Engelliler Koordinasyon Merkezi (EKM) Başkanı Yücel Yıldızhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, meclis üyeleri, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, engelli yakınları ve vatandaşlar da katıldı.

 

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 18:13
  1. Bağcılar
  2. Bağcılar Belediyesi

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