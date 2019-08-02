Görme engelliler futbolda Avrupa Şampiyonası heyecanı - B1 Milli Futbol Takımı, İtalya'da 14-25 Eylül tarihlerinde düzenlenecek IBSA Görme Engelliler Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını başkentte sürdürecek



ANKARA (AA) - Görme Engelliler B1 Milli Futbol Takımı, İtalya'da 14-25 Eylül tarihlerinde düzenlenecek IBSA Avrupa Şampiyonası için Ankara'da kampa girdi. Ankara'daki Hilton Garden Otel'de kamp yapacak milliler, hazırlıklarını 7 Ağustos Çarşamba gününe kadar başkentte sürdürecek. B1 Milli Futbol Takımı, başkent Roma'da gerçekleştirilecek şampiyonada finale kalması halinde 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde edecek.

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