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Görme Engelliler Futbol Yükselme Maçları Isparta’da tamamlandı

Türkiye Görme Engelliler Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen B1 yükselme maçları Isparta’da gerçekleştirildi.

10 Eylül 2019 Salı 18:54
Görme Engelliler Futbol Yükselme Maçları Isparta’da tamamlandı

Türkiye Görme Engelliler Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen B1 yükselme maçları Isparta’da gerçekleştirildi. Kıyasıya geçen maçlarda 3 takım bir üst lige yükseldi.



Milli Egemenlik Stadı’nda düzenlenen maçlarda Çanakkale 6 Nokta Gençlik Spor Kulübü, Malatya Gençlik Spor Kulübü, Ankara Aktif Gençler Spor Kulübü ve Kayseri Erciyes Gençlik Spor Kulübü futbol takımları karşı karşıya geldi.


Kayseri Erciyes Gençlik Spor Kulübü ile Çanakkale 6 Nokta Gençlik Spor Kulübü maçını Vali Ömer Seymenoğlu, Türkiye Görme Engelliler Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Saydan, Gençlik Ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek ve diğer katılımcılar ile birlikte izledi.


Centilmenlik, dostluk ve kardeşliğin ön plana çıktığı yükselme grubu birincilik maçında takım oyuncuları birbirleri ile kıyasıya mücadele ederek rakiplerine gol atmaya çalıştılar.



“Bu spor bizim için vazgeçilmez”


Görme engelli futbolcular yaptıkları açıklamalarda; bu sporun kendileri için bir vazgeçilmez olduğunu belirtirken, oyun içinde gözleri gören tek oyuncu olan ve oyun kuralları içerisinde diğer oyuncuları yönlendiren kaleciler ise oyuna dahil olarak görme engelli arkadaşlarının dünyalarına dahil olduklarını belirttiler.



Saydam: “Bizi izlemeye devam edin”


Türkiye Görme Engelliler Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Saydan kendilerine fırsat verildiğinde neler yapılabildiklerini daha önceki yarışmalarda gösterdiklerini belirterek, ‘Bizi izlemeye devam edin’ diyerek kendilerini yalnız bırakmayan Vali Seymenoğlu’na teşekkür etti.



Kupa ve madalyalar sahibini buldu


Yükselme maçlarına katılan tüm takımları birinci ilan eden Vali Seymenoğlu ise önümüzdeki yıllarda da tüm müsabakalarda engelli takımlarını Isparta’ya davet ederek, organizasyonda emeği gecen herkese teşekkür etti.


Ardından yükselme maçlarında üçüncü olan Çanakkale 6 Nokta Gençlik Spor Kulübü’ne kupa ve madalyaları AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ömer Parlak tarafından verilirken turnuvayı 2. olarak tamamlayan Malatya Gençlik Spor Kulübü Futbol Takımına kupa ve madalyaları ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yakup Kütük ve Gençlik ve Spor il Müdürü Murat Gevrek tarafından verildi.


Turnuvayı lider olarak bitiren Kayseri Erciyes Gençlik Spor Kulübü Görme Engelliler Futbol Takımına Kupa ve madalyaları ise Vali Ömer Seymenoğlu tarafından verilirken, turnuva çekilen aile fotoğrafı ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 18:54
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