Görme engelliler AA'nın betimleme haberlerinden memnun

BURSA (AA) - BÜŞRA NUR YILMAZ - Görme engelliler, Anadolu Ajansı'nın (AA) 100. Yıl Vizyonu kapsamında hazırladığı sesli yayınları (Podcast) beğenerek dinliyor.

AA'nın görme engelliler için hazırladığı betimleme haberlerde, gündemde öne çıkan olaylar ve görseller ayrıntılı bir biçimde tarif ediliyor.

Görme engelliler, telefonlarına indirdikleri uygulamayla AA'nın haberlerini dinleyerek Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri takip edebiliyor.

Bursa'da yaşayan Mehmet Tunç (24), AA muhabirine yaptığı açıklama, Yıldırım Belediyesinde çalıştığını, bir kulüpte atletizm çalışmalarına katıldığını ve her zaman hayatın içinde olduğunu söyledi.

AA'nın hayata geçirdiği betimleme haber uygulamasını çok güzel bulduğunu ve arkadaşlarına tavsiye ettiğini belirten Tunç, "AA'nın uygulamasını eşimle sürekli olarak kullanıyorum. Görme engelliler için bugüne kadar yapılması gereken bir uygulamaydı. Haberleri sürekli buradan sesli olarak dinliyoruz." dedi.

Tunç'un eşi Yeşim Tunç (24) da uygulamayı hazırlayanlara teşekkür etti.

Haberlerin betimleme tarzının çok güzel olduğunu dile getiren Tunç, "Normalde haberleri televizyondan dinleyebiliyoruz ama göremediğimiz için kesintiler oluyor. AA'nın uygulamasındaki betimlemeler bizim için çok iyi oluyor." ifadelerini kullandı.

- "Haber alma özgürlüğünün tadını yaşayabiliyorum"



Umut Yıldız (40) ise halk arasında göz tansiyonu olarak bilinen "glokom" hastalığından dolayı sol gözünde sadece ışık hissi, sağ gözünde yüzde 80-90 görme kaybı olduğunu aktardı.



Hareketli bir çalışma hayatı olduğunu, haberleri sürekli takip ettiğini bildiren Yıldız, teknoloji sayesinde ülkedeki ve dünyadaki tüm gelişmelerden haberdar olduğunu belirtti.



Yıldız, AA'nın betimlemeli haber içeriklerinin görme engelliler için çok faydalı olduğuna değinerek, "Görme engellilerin haber alma özgürlüğüne ilişkin çok güzel bir proje. Sosyal, kültürel hayatı anlama açısından erişilebilir olması, çok hoş ve takdire şayan." değerlendirmesinde bulundu.



Betimleme haber içeriklerinin oldukça dolu olduğunu ifade eden Yıldız, "Görme engelli bir kullanıcı olarak, herhangi bir kısıtlama ya da erişim sorunu olmadan sesli betimleme haberler sayesinde, haber alma özgürlüğünün tadını yaşayabiliyorum." diye konuştu.