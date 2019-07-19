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'Görme engelli' numarası tutmadı! Polis enseledi

Kars'ta, hırsızlık olaylarında "görme engelli" numarası yapan bir şüpheliyi gözcü olarak kullanan 9 kişilik çete, düzenlenen operasyonla çökertildi.

19 Temmuz 2019 Cuma 20:18
'Görme engelli' numarası tutmadı! Polis enseledi

Kars'ta, hırsızlık olaylarında "görme engelli" numarası yapan bir şüpheliyi gözcü olarak kullanan 9 kişilik çete, düzenlenen operasyonla çökertildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliğince, kent genelinde ev, iş yeri ve oto hırsızlığı yapan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, yürütülen takip ve incelemeler sonucunda hırsızlık olayları sırasında kimlik bilgilerine ulaştığı E.O'nun "görme engelli" taklidi ile gözcülük yaptığını belirledi.

Bu şüphelinin uzun süren takibi sonrasında, diğer çete üyelerini de yakalamak üzere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9 zanlıyı gözaltına aldı.

Hırsızlık olaylarında 200 bin lira değerinde eşya çaldıkları belirlenen şüpheliler, emniyete götürüldü.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 19:26
  1. Kars
  2. hırsızlık
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