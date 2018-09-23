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Görme engelli çocuk en büyük hayaline sünnet töreninde kavuştu

Çanakkale'de doğuştan görme engelli 10 yaşındaki çocuk, hayalini kurduğu itfaiye aracına sünnet töreninde kavuştu.

23 Eylül 2018 Pazar 10:22
Görme engelli çocuk en büyük hayaline sünnet töreninde kavuştu

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde itfaiye aracı sünnet aracı oldu. Doğuştan görme engelliÇağlar Baskın, hayalini kurduğu itfaiye aracına sünnet töreninde bindi.

DAVUL ZURNA EŞLİĞİNDE OYNADI

Ezine’de yaşayan Pınar ve Vedat Baskın’ın doğuştan görme engelli çocukları 10 yaşındaki Çağlar Baskın, hayalini kurduğu itfaiye aracına sünnetinde kavuştu. Çağlar Baskın’ın hayalini Ezine Belediye Başkanı Haluk Babaoğlu gerçekleştirdi. Çağlar, sünnetinde hayalini kurduğu itfaiye aracına binerek şehir turu attı. Mutluluğu görülmeye değer olan Çağlar, şehir turunun ardından Belediye Başkanı Babaoğlu'na teşekkür etti. İtfaiye aracına binmenin çok hoşuna gittiğini belirten Çağlar, daha sonra davul zurna eşliğinde oynayıp eğlendi.

"GEREĞİNİ YAPTIK"

Başkan Haluk Babaoğlu, “Bu yaştaki bir çocuğun böyle bir talebinin olması bizi memnun etti. Biz de gereğini yaptık” dedi.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 10:22
  1. Çanakkale
  2. Doğuştan görme engelli
  3. itfaiye aracı
  4. Ezine Belediye Başkanı Haluk Babaoğlu
  5. sünnet töreni

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