0553 313 94 23

Görme engelli Ceren'in Kur'an okuma azmi

Almanya’nın Duisburg kentinde yaşayan görme engelli 13 yaşındaki Ceren Taşkıran, Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi

14 Ağustos 2019 Çarşamba 19:33
Görme engelli Ceren'in Kur'an okuma azmi

BERLİN (AA) - Almanya’nın Duisburg kentinde yaşayan görme engelli 13 yaşındaki Ceren Taşkıran, Braille alfabesiyle hazırlanan Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrendi.

Doğuştan görme engelli olan Ceren Taşkıran azim ve kararlılıkla sürdürdüğü bir yıllık eğitimin ardından Kur'an-ı Kerim okumayı başardı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Meiderich Hacı Bayram Camisi din görevlisi ve eğitmen Havva Öztürk, bir kişinin, görme engelinin bulunmasının bir şeyleri başarabilmesine engel olmadığını belirterek, "Ceren, Kur'an-ı Kerim öğrenmek için çok hevesli ve azimliydi. Bir yıl gibi bir sürede Kur'an okumayı öğrendi." dedi.

Öztürk, Taşkıran'a özel ders verdiklerini, birlikte tekrar yapıp okuduklarını ifade etti.

Taşkıran ise Kur'an okudukça huzur bulduğunu, onun için kutsal kitabı okumayı çok sevdiğini ifade ederek, "Kur’an-ı Kerim’i öğrenmek en büyük hayalimdi. Bu hayalime ulaşmak için çok çalıştım. Şimdi de hedefim Kur'an'ı hatmetmek." diye konuştu.

Meiderich DİTİB Hacı Bayram Camisi yönetimi, Ceren Taşkıran’a başarısından dolayı Braille alfabesiyle hazırlanmış 6 ciltten oluşan Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 19:33
  1. Almanya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Kasapoğlu, maç öncesi Taksim’de taraftarlar ile bir araya geldi
    1. Bakan Kasapoğlu, maç öncesi Taksim’de..
    2. Vaclav Jilek: "Trabzonspor’a karşı..
    3. İtalyan mahkemesinden göçmen kurtaran..
    4. Siirt’te bir evde yangın çıktı
    5. YPG, Suriye sınırındaki petrolleri..
    6. Almanya'da aşırı sağcılar 6 ayda 8 bin..
    7. Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül..
    8. Türk İş Başkanı Ergün Atalay istifa mı..
    9. İzmir'de 2 günde 179 düzensiz göçmen..
    10. Yemen hükümetinden Güney Geçiş..
    11. MEB'in 'akıllı öneri' sistemi..
    12. Yeni Zelanda'da insan boyunda penguen..
    13. Grönland'da tespit edildi! Tam 512..
    14. İtalya'daki hükümet krizi
    15. İhalelerde başlangıç bedeli var mıdır?
    16. YTB'den dünyanın dört bir yanına..
    17. Fenerbahçe'de Gazişehir Gaziantep maçı..
    18. Osmaniye'de trafik kazası: 4 yaralı
    19. Hakkari'de geleceğin mucitleri yetişiyor
    20. Salda Gölü’nde bir kişi boğularak..
    21. Kutuplardaki son manyetik alan yer..
    22. İngilizlerden atlı polislere yoğun ilgi!
    23. UEFA, İstanbul ve Vodafone Park'ı..
    24. Haberleşme uydu sayısı 6'ya çıkacak, 3..
    25. İki katlı ahşap ev yangında kül oldu
    26. Boris Johnson'dan sosyal medya..
    27. Başkan Altıkulaç: “Beyler Barajı’nda..
    28. Türk bilim insanı hastalıkları..
    29. Milas’ta orman yangını
    30. Görme engelli Ceren'in Kur'an okuma..
    Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
    Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Meral Akşener'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Meral Akşener'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    S-400’lerin yıldıran gücü! 9 ülke Türkiye’ye karşı Akdeniz’de birleşti
    S-400’lerin yıldıran gücü! 9 ülke Türkiye’ye karşı Akdeniz’de birleşti
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan