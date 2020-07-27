Gorillere koronavirüs testi yapılacak

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) ulusal parklar ziyarete açılmadan önce, dağ gorillerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılacağı bildirildi.

Kongo Doğayı Koruma Enstitüsü (ICCN) Genel Müdürü Cosma Wilungula, yaptığı açıklamada, ulusal parkların açılışının, parklarda yaşayan dağ gorillerinin Kovid-19 testleri tamamlandıktan sonra gerçekleşeceğini bildirdi.

Dağ gorillerinin virüsler ve solunum yolu hastalıklarından kolayca etkilendiğinin altını çizen Wilungula, ziyaretçilerin ve başta dağ gorilleri olmak üzere bütün primatların sağlığını korumak için gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.

Wilungula ayrıca, test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda, parkların açılmayacağını ifade etti.

Bilim insanlarının, dağ gorillerinin Kovid-19 salgınından etkilenebileceği uyarısında bulunmasının ardından, ülkede ulusal parklar ziyarete kapatılmıştı.

Nesli tükenmekte olan dağ gorilleri gibi çok sayıda vahşi hayvana ev sahipliği yapan parklar, turistlerin yanı sıra yasa dışı avcılık yapan grupların da hedefinde yer alıyor.