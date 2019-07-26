0553 313 94 23

Görgü tanığından korkunç sözler: Mesut Özil'i doğrayacaklardı

Arsenal'in Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, Londra'da bıçaklı saldırıya uğradığı ana tanık olan bir görgü tanığı, Özil için "Çok korkmuş görünüyordu ve canını kurtarmak istercesine koşuyordu. Gerçekten de canını kurtarması gerekiyordu. Yakalasalar ne olurdu tanrı bilir. Bana onu doğrarlardı gibi gözüktü. O da öyle düşünüyor gibiydi." dedi.

26 Temmuz 2019 Cuma 16:09
Görgü tanığından korkunç sözler: Mesut Özil'i doğrayacaklardı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’de forma giyen Mesut Özil ile takım arkadaşı Sead Kolasinac, Londra’da bıçaklı soyguncuların saldırısına uğradı. Motorlu iki kişinin saldırısı sırasında Mesut Özil’in aracından inen Kolasinac, bıçaklı saldırganı savuşturmak için hamle yaptı.

Özil’in eşi Amina Gülşen’in de bu sırada araçta olduğu ve çok büyük panik yaşadığı öğrenildi.

Uzun süre takip ettiler

Ancak gerilim bundan sonra daha da tırmandı. Kolasinac’ın da arabaya binmesiyle Mesut’un kullandığı araç motosikletli saldırganlardan kaçmaya başladı. Saldırganlar aracı 1,6 km boyunca takip etti. Özil 10 dakika mesafe uzaklıktaki Türk restoranına doğru direksiyonunu kırdı. Yoldayken restorana haber verildi. Durduktan sonra saldırganlar taşlarla araca saldırdı. Araçtaki üçlü de mekana sığınırken, restoran çalışanlarının dışarı çıkmasıyla saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Bir görgü tanığı Özil’in saldırganlardan restorana doğru kaçtığı o anları şöyle anlattı:

“Çok garip ve çılgıncaydı. Arabanın kapıları açık ve boş şekilde yolun ortasında duruyordu. Özil bıçaklı kişiler tarafından kovalanıyordu. Çok korkmuş görünüyordu ve canını kurtarmak istercesine koşuyordu. Gerçekten de canını kurtarması gerekiyordu. Yakalasalar ne olurdu tanrı bilir. Bana onu doğrarlardı gibi gözüktü. O da öyle düşünüyor gibiydi.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 16:09
  1. Mesut Özil
  2. İngiltere Premier Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kocaali’de 12 mahalleye asfalt
    1. Kocaali’de 12 mahalleye asfalt
    2. GÜNCELLEME - Eski belediye başkanının..
    3. Terör mağduru çocukların en mutlu günü
    4. Erzincan'da kayalıklarda mahsur kalan..
    5. TOKİ 2. etap anahtar teslimi yapıldı
    6. Türkiye-Rusya 16. Dönem KEK Protokolü..
    7. Avusturya’da raylardaki ısıyı düşürmek..
    8. Malatya'da "usulsüz engelli raporu"..
    9. AÇSH ETÜ işbirliği protokolü imzalandı
    10. Kaymakam Çorumluoğlu ilk kurban..
    11. Toroslar Belediyesi kreş ve gündüz..
    12. Eskişehir Başarı Ödülleri töreninin..
    13. "Bedenin örtülmesi, dinî bir..
    14. TCG Karabiga Gemisi Ordu'da
    15. Göbek yağlarını eritmek için bitkisel..
    16. HKÜ, İstanbul Ve Adana’da üniversite..
    17. Türkiye'de ucuza tatil yapabileceğiniz..
    18. KOBİS, 100 bin üyeye ulaştı
    19. Gercüş’te otomobil ile pikap çarpıştı:..
    20. "Nitelikli turiste konsantre olmamız..
    21. 2. Van Gölü Bisiklet Festivali
    22. Ahlatcı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı..
    23. Şuhut Devlet Hastanesinde kulak..
    24. Türkiye'yi ve Erdoğan'ı hedef alan The..
    25. Mersin’de orman yangını
    26. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy:..
    27. Kan donduran cinayetin şüphelileri..
    28. DÜZELTME - "Türkiye-Rusya 16. Dönem..
    29. Sivas İl İstihdam ve Mesleki Eğitim..
    30. TCG Karabiga Gemisi Ordu’da
    Şüpheli Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! "Beni kimse uyarmadı"
    Şüpheli Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! "Beni kimse uyarmadı"
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!