Görgü tanığından korkunç sözler: Mesut Özil'i doğrayacaklardı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’de forma giyen Mesut Özil ile takım arkadaşı Sead Kolasinac, Londra’da bıçaklı soyguncuların saldırısına uğradı. Motorlu iki kişinin saldırısı sırasında Mesut Özil’in aracından inen Kolasinac, bıçaklı saldırganı savuşturmak için hamle yaptı.

Özil’in eşi Amina Gülşen’in de bu sırada araçta olduğu ve çok büyük panik yaşadığı öğrenildi.

Uzun süre takip ettiler

Ancak gerilim bundan sonra daha da tırmandı. Kolasinac’ın da arabaya binmesiyle Mesut’un kullandığı araç motosikletli saldırganlardan kaçmaya başladı. Saldırganlar aracı 1,6 km boyunca takip etti. Özil 10 dakika mesafe uzaklıktaki Türk restoranına doğru direksiyonunu kırdı. Yoldayken restorana haber verildi. Durduktan sonra saldırganlar taşlarla araca saldırdı. Araçtaki üçlü de mekana sığınırken, restoran çalışanlarının dışarı çıkmasıyla saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Bir görgü tanığı Özil’in saldırganlardan restorana doğru kaçtığı o anları şöyle anlattı:

“Çok garip ve çılgıncaydı. Arabanın kapıları açık ve boş şekilde yolun ortasında duruyordu. Özil bıçaklı kişiler tarafından kovalanıyordu. Çok korkmuş görünüyordu ve canını kurtarmak istercesine koşuyordu. Gerçekten de canını kurtarması gerekiyordu. Yakalasalar ne olurdu tanrı bilir. Bana onu doğrarlardı gibi gözüktü. O da öyle düşünüyor gibiydi.”