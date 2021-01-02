  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi araç filosunu genişletiyor
Aktüel

Görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi araç filosunu genişletiyor

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: - "Tek bir amacımız var, daha yaşanabilir bir Van meydana getirebilmek ve Van'ı yönetirken, Vanlılarla el elle vererek birlikte yönetmek" - "(Toplu taşıma işi yapan kooperatifler) Eğer onlar kurallara uymazlarsa, vatandaş memnuniyetini ön planda tutmazlarsa, biz daha ciddi miktarda araç alımına geçip toplu taşıma işinin tamamının belediye tarafından yapılmasını hedefliyoruz"

Yeniakit Publisher
2021-01-02 17:05:23 -
Görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi araç filosunu genişletiyor

VAN (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesinin yeni temin ettiği 12 iş makinesi, törenle hizmete sunuldu.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Süphan Mahallesi'ndeki belediyeye ait şantiyede düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yol, park ve bahçeler ile tarımsal daire başkanlıklarının kullanacağı 12 iş makinesini hizmete sunduklarını söyledi.

Yeni araçlarla ekiplerin daha çok sahada olacağını ve vatandaşların derdine daha fazla derman olmaya çalışacağını ifade eden Bilmez, şöyle konuştu:

"Araçlar kendi öz kaynaklarımızla satın alındı. Herhangi bir borçlanma yapılmadı. Aldığımız diğer toplu taşıma araçları için de herhangi bir borçlanmaya gidilmedi. Kendi öz kaynaklarımızla, İller Bankasından aldığımız paylarımız ve kendi öz gelirlerimizle bunlar karşılandı. Tek bir amacımız var, daha yaşanabilir bir Van meydana getirebilmek ve Van'ı yönetirken, Vanlılarla el elle vererek birlikte yönetmek."

- Toplu taşıma kooperatiflerine uyarı

Bilmez, vatandaşların toplu taşıma araçlarıyla ilgili şikayetlerinin bulunduğunu belirterek, Van Şoförler Odası ve toplu taşıma işi yapan kooperatiflerin belediyeyle uzlaşı içinde olmasını istediklerini dile getirdi.

Toplu taşıma işi yapan kooperatiflerin belediyenin ortaya koyduğu kural ve prensiplere uymadığını gözlemlediklerini aktaran Bilmez, "Eğer onlar kurallara uymazlarsa, vatandaş memnuniyetini ön planda tutmazlarsa, biz daha ciddi miktarda araç alımına geçip toplu taşıma işinin tamamının belediye tarafından yapılmasını hedefliyoruz. Ama asıl amacımız, onların uzlaşmaya varması. Vatandaşların şikayetlerini ortadan kaldıracak şekilde çalışmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İkinci el fiyatları can yakacak! Otomobil alacaklar dikkat
Otomotiv

İkinci el fiyatları can yakacak! Otomobil alacaklar dikkat

Bir süredir düşüşe geçen 2. el otomobil fiyatları ile ilgili konuşan galericiler fiyatların yeniden yükseleceğini öne sürdü. İkinci el araç ..
Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı

Merkez Bankası mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranını ve alacağın tahsili masrafları için ..
Bakan Soylu'dan Akşener'e tepki: Ağırıma gitti
Gündem

Bakan Soylu'dan Akşener'e tepki: Ağırıma gitti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İP Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. ..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay