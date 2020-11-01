Görevlendirme yapılan belediye Varto’nun çehresini değiştirdi

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı yaptığı açıklamada, göreve geldikleri andan itibaren ilçede yaşanan yol, kanalizasyon, su gibi önemli projeleri tespit ederek çözümü konusunda çalışma yürüttüklerini belirtti.



İlçedeki termal su kaynaklarının değerlendirilmesi için çalışma başlattıklarını ifade eden Avcı, “Sondaj faaliyetinden sonra Varto’ya sıcak su termali kazandıracağız. Bu vesileyle burada termal seracılık gelişebilir. Belki termal sudan elektrik üretimi ve oteller yapılır” dedi. Parke taşı döşenmesi ile sıcak asfalt çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Avcı, “Bunun yanında sağlık çalışanlarımızın, askerimizin, polisimizin, memurlarımızın ve vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte zaman geçirebilecekleri yaklaşık 30 dönümlük arazide güzel bir piknik alanı yapacağız. İçinde büyük bir oyun parkı olacak. İlçemizi güzel bir kent meydanına kavuşturmak için 8 dönümlük alanda çok büyük bir meydan projemiz var. 30 milyon liralık yatırımla bu projeleri hayata geçirdiğimizde Varto daha yaşanabilir, sosyal alanların olduğu, insanların huzur içerisinde yaşadığı bir yer olacak” dedi. Avcı, “Varto’da Huzur ortamı devam ederken daha önce 50-60 iken bu yıl 800 konut yapıldı. Bu da şunu gösteriyor, insanlar huzurlu olduğunda yatırım yapıyor, memleketine dönmek istiyor” şeklinde konuştu.