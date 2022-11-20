Görevini yapan başkana ve belediyeye tehdit! Kamu görevlilerini engelleyen köpekperestlerin dokunulmazlığı mı var?

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Çeteleşerek sokakları terörize eden başıboş köpeklere yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarını yerine getiren AK Partili Mamak Belediyesi, kamuoyunda "köpekperest" olarak adlandırılan güruhun hedefi oldu.

Mamak Belediyesi, sokaklarda terör estiren köpekleri toplamaya başladı

Saçtığı tehlikeler nedeniyle ısırılan vatandaşların şikayette bulunduğu başıboş köpekleri toplamaya başladı.

"Hayvansever" maskesiyle sokakları terörize eden köpekperestlerin ise belediye görevlilerine engel olmaya çalıştığı görüldü.

Azgın azınlıktan iftiralarla Başkan Murat Köse'ye tehdit!

Vatandaşların genelinin sorunlardan muzdarip olması nedeniyle Mamak Belediyesi'nin görevini yapmasına tepki gösteren güruh, "Şehirde sahipsiz köpek olmaz" diyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'yi de hedef aldı.

Söz konusu grup, sosyal medya hesaplarından vatandaşları korumaya çalışan Başkan Murat Köse'yi saldırgan köpeklerin bırakılması için tehdit etti.

Polise de iftira attılar

Polisin sözde 'hayvanseverler'i darp ettiği yalanını söyleyerek ve iftiraya da sarılan bir avuçluk grup, sosyal medyada yaygara koparmaya çalıştı.

Kanunlar, köpekperestlere işlemiyor mu, dokunulmazlıkları mı var?

Kamu görevlilerine mukavemet gösteren köpekperestlere yönelik herhangi bir kanuni işlem yapılmaması ise dikkat çekti.

Hem kamu görevlilerine mukavemet etmesi, hem başıboş köpekleri kanunsuz bir şekilde beslemesi, hem de sahiplendikleri köpeklerin çevreye ve insanlara zarar vermesine rağmen herhangi bir sorumluluk almayan köpekperestlere yönelik yetkili mercilerin harekete geçmemesi de tepki çekiyor.