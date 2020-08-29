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Aktüel Görevinden uzaklaştırılan Libya İçişleri Bakanı Başağa: "Hesap vermeye hazırım"
Aktüel

Görevinden uzaklaştırılan Libya İçişleri Bakanı Başağa: "Hesap vermeye hazırım"

Yeniakit Publisher
2020-08-29 22:56:57 -
Görevinden uzaklaştırılan Libya İçişleri Bakanı Başağa: "Hesap vermeye hazırım"

TRABLUS (AA) - Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac tarafından dün görevden uzaklaştırılan ve hakkında idari soruşturma açılacağı duyurulan İçişleri Bakanı Fethi Başağa, "hesap vermeye hazır olduğunu ve saklayacak bir şeyi olmadığını" söyledi.

Türkiye'ye dün yaptığı ziyaretin ardından ülkesine dönerek Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havaalanına inen Başağa, burada İçişleri Bakanlığına bağlı birlikler tarafından askeri törenle karşılandı.

Havaalanında gazetecilere açıklama yapan Başağa, hakkındaki soruşturmaya ilişkin şöyle konuştu:

"Ben hesap vermeye hazırım ve saklayacak bir şeyim yok. Ben sadece Libya halkının sorunları olduğunu söyledim. Hükümetin bir program ve proje ortaya koyması gerekiyor. İnsanlar savaşa dayandılar ve halen dayanmaya devam ediyorlar ancak onlara bir ufuk ve bir umut verin. Elektrik, sağlık ve korona gibi baş edilmesi gereken sorunlar var. Bu söylediklerim herhangi bir şahsa yönelik değil. Söylediklerim içimizdeki hastalık yolsuzluğa karşıdır. Benim Allah ve halk karşısında sorumluluğum var."

Hükümetin yolsuzlukla mücadalede bir komite kurmasını isteyen Başağa, "(Başbakan Fayiz es-Serrac'ın liderlik ettiği) Başkanlık Konseyini, yolsuzlukları araştırmak üzere Denetim Bürosu ve diğer denetim kurumlarına bağlı bir komite oluşturmaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.

- Başağa'nın görevden uzaklaştırılması

Libya Hükümeti Başkanlık Konseyi Basın Ofisinin dün yayınladığı açıklamada, İçişleri Bakanı Başağa'nın tedbir amaçlı görevden uzaklaştırılmasına karar verildiği duyurulmuştu.

Kararda, Başkanlık Konseyi nezdinde 72 saat içinde Başağa hakkında idari soruşturma açılacağı kaydedilmişti.

Karara gerekçe olarak, Başağa'nın açıklamaları, izin kararları ve son günlerde Trablus'ta ve bazı diğer şehirlerde meydana gelen gösteriler ve ardından yaşanan olaylar hakkındaki beyanları gösterilmişti.







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