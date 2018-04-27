Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Görevinden istifa eden MHP'li başkan, İYİ Parti'den aday adayı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde görevinden istifa eden Belediye Başkanı MHP'li Gökhan Karaçoban, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

27 Nisan 2018 Cuma 19:23
Görevinden istifa eden MHP'li başkan, İYİ Parti'den aday adayı

Milletvekili aday adaylığını bir tasarım firmasının ofisinde düzenlediği basın toplantısıyla duyuran Gökhan Karaçoban, istifası ve adaylık süreci hakkında bilgi verdi.

Karaçoban, şöyle konuştu:

"7 yıl 1 aydır yürüttüğüm Alaşehir Belediye Başkanlığı görevimden 24 Haziran'da yapılacak erken genel seçimde İYİ Parti'den milletvekili aday adayı olmak için istifa ettim. Bizimle görev yapan, emeklerini bizden esirgemeyen arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Geldiğimiz nokta itibarıyla bundan sonra siyasi hayatımıza nasip olursa yeni bir hareket, yeni bir heyecanla İYİ Parti saflarında mücadele ederek katılacağım. Bunun için vatandaşlarımızdan gerekli teveccühü görmek, onların beğenilerine layık olmaya çalışmak en büyük hedefimizdir. Dış politikada ve ekonomik anlamdaki bu darboğaz, bu sıkıntılı günler, bu erken seçimi doğurdu. 3 Kasım 2019'da yapılması gereken genel seçimlere kadar bu sürecin taşınamayacağı aşikârdır. Bu ülkenin muhakkak ve muhakkak seçim havasından çıkması gerekiyordu. Dolayısıyla, TBMM'de alınan kararla 24 Haziran'da yapılacak olan erken genel seçimin, bir an önce vatandaştaki bu beklentiye cevap vermesini, onları tekrar canlandıracak, ümit ve yeni bir ışık olacak sonuçları doğurmasını Yüce Rabbimden diliyorum. Hiç kimse merak etmesin Türkiye iyi olacak."

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 19:23
  1. mhp
  2. parti
  3. erken seçim
  4. 24 haziran seçimleri
  5. iyi parti
  6. manisa
  7. alaşehir

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fatih Erbakan parti kurmaya hazırlanıyor!
    1. Fatih Erbakan parti kurmaya..
    2. Avrupa Birliği'nden Galatasaray'a..
    3. Nikotin iştahsızlık yapıyor
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan adaylık..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan, adaylık..
    6. Saadet Partisi, kararını 1 Mayıs’ta..
    7. Süper Lig'de 31. hafta açılıyor!
    8. Şehit Yorulmaz'ın acı haberi..
    9. Görevinden istifa eden MHP'li başkan,..
    10. Valilik'ten 1 Mayıs açıklaması
    11. CHP'li Tezcan: Bizim hiçbir isim..
    12. "Bitcoin 700 bin dolara çıkabilir"
    13. Toz bulutu gündüzü geceye çevirdi
    14. Yargıtay'dan kiracılar için emsal karar
    15. 'Ateş bir tür bağışıklık yanıtı'
    16. Dünya Kim'in adamlarını konuşuyor!..
    17. Dışişleri'nden Almanya'ya Salih Müslüm..
    18. Bahçeli'den Beşiktaş'a çağrı: Maça çıkın
    19. Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cumhur..
    20. TEM'de kaza: 2 kişi öldü
    Çarpıcı iddia: Erdoğan o ismi Abdullah Gül'e gönderdi
    Çarpıcı iddia: Erdoğan o ismi Abdullah Gül'e gönderdi
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    Fehmi Koru çok üzüldü: Gül'e ihanet...
    Fehmi Koru çok üzüldü: Gül'e ihanet...
    Adıyaman'da neler oluyor? Erdoğan'ın dediğini yaptı, TPAO'dan atıldı!
    Adıyaman'da neler oluyor? Erdoğan'ın dediğini yaptı, TPAO'dan atıldı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Hillary Clinton ile Ece Temelkuran’ın Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı!
    Hillary Clinton ile Ece Temelkuran’ın Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı!
    CHP'den sürpriz telefon! Aday olmayı kabul etti
    CHP'den sürpriz telefon! Aday olmayı kabul etti