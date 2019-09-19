‘Görevi kötüye kullanma’dan Mansur Yavaş yarın hakim karşısında

Murathan Seyitoğlu Ankara yeniakit.com.tr

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Mansur Yavaş hakkında 600 bin dolarlık ‘sahte senedin’ tahsili için ihtilafa düştüğü işadamı Necmettin Kesgin’in şikayeti üzerine açılan davanın ilk celsesi yarın görülecek.

Mahkemede hakkındaki iddialara cevap verecek

Yerel seçimler öncesinde gündeme gelen ‘sahte senet’ skandalıyla ilgili Mansur Yavaş, bir basın toplantısı düzenlemiş fakat merak edilen soruların hiçbirini cevaplamamıştı. Yarın Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde saat 14:00’te görülecek davada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkındaki iddialara cevap verecek.

Mansur Yavaş’ın hakkında hazırlanan işte o iddianame:

“Mansur hayatımı mahvetti. Her şeyimi kaybettim.” açıklamasıyla dikkat çeken işadamı Necmettin Kesgin’in şikayetiyle hazırlanan işte o iddianamenin tamamı:

“Avukat Mansur Yavaş'ın;

1) Alacaklı sıfatıyla, müşteki Necmettin Kesgin ile arasında ödünç ilişkisi bulunan Lütfi Telat Sam isimli şahsa ait şirketlerin taraf olduğu, şikâyetçinin de asli müdahil sıfatıyla yer aldığı Kayseri Asliye 1. Ticaret Mahkemesinin 2013/124 esasına kayden görülen dava ve bir kısım diğer hukuki ihtilaflar ile ilgili yaptığı danışmanlık hizmetine istinaden verilen 29/03/2011 tanzim tarihli ve 600.000,00 Amerikan doları bedelli senedin tahsili amacıyla, şikâyetçi hakkında Ankara 29. İcra Müdürlüğünün 2015/12426 sayılı dosyası üzerinden başlattığı takip bulunduğu hâlde, bu defa da aynı alacağa istinaden teminat olarak verilen ve bedelsiz kaldığını bildiği 05/11/2009 tanzim tarihli, 600.000,00 Amerikan doları bedelli senedin tahsili amacıyla müşteki hakkında Ankara 8. İcra Müdürlüğünün 2017/10202 sayılı dosyası üzerinden takip başlatmak suretiyle mükerrer tahsilat yapmaya çalışarak görevini kötüye kullandığı,

2) Müştekinin kullanmakta olduğu cep telefonuna 13/02/2015 ilâ 03/06/2015 tarihleri arasında " iş büyüyor ", "Vakit yok anlasana, cumartesi pazar bu iş sonuçlanmalı. Pazartesi çok geç olabilir...", " Hala ödemiyorsun borcunu", "bu iş çok uzadı, bu hafta bitmesi gerekiyor ", "Gün ver, cevap vermezsen kodese hazırlık yap, sahtekar kafan mı basmıyor ", "Duyduğuma göre seni bu hafta öpeceklermiş, öyle duydum çok sevindim ", "Ben icraya veriyorum, bugün, git oraya yatır borcunu, gözüme de gözükme, belanı da başkasından bul ", "Harç parası yetişmedi, yarına kaldı. Üstüne vekâlet ücreti binecek, faiz vs. yarın öderim dersen mesaj yaz, yazmazsan ödemiyorum demektir. Sonuçlarına katlanacaksın ", "Annen ne diyecek eve haciz gelince, ya nişanlının yüzüne nasıl bakacaksın", "Hayatın kayıyor sahtekar" şeklinde ibarelerin yer aldığı çok sayıda mesaj göndermek suretiyle şikâyetçiyi rahatsız etmek suretiyle üzerine kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunu işlediği tüm dosya kapsamından anlaşılmakla;

Şüphelinin eylemlerine uyan Görevi Kötüye Kullanma ile Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma suçlarından dolayı 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 123/1, 257/1 ve 53/1.maddeleri gereğince hakkında son soruşturmanın açılmasına karar verilmesi talep olunur.07/03/2019”