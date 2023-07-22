  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Görevi bıraktı! AK Parti'de sürpriz istifa
Gündem

Görevi bıraktı! AK Parti'de sürpriz istifa

Yeniakit Publisher
2023-07-22 11:46:00 -
Görevi bıraktı! AK Parti'de sürpriz istifa

AK Parti Çankırı İl Başkanı Abdulkadir Çelik, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Çelik istifasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

AK Parti Çankırı İl Başkanı Abdulkadir Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunduğunu belirterek partisinden istifa ettiğini açıkladı.

AK Partili Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, "26 Nisan 2019 tarihinden bu güne, onur ve gururla yürütmüş olduğum AK Parti Çankırı İI Başkanlığı görevimden af talebim Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızla yapmış olduğumuz istişareler sonucunda uygun görülmüştür. Bu onurlu ve şerefli görevi bana tevdi ederek yapma imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, şükranlarımı sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle AK Parti Çankırı İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğimi ve bugünden sonra da AK Parti üyesi olarak partimizin ve Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde olacağımı tüm kamuoyuna saygıyla bildiririm" dedi.

O ürünleri alana süt bedava! Tarım Kredi'den indirim fırtınası
O ürünleri alana süt bedava! Tarım Kredi'den indirim fırtınası

Ekonomi

O ürünleri alana süt bedava! Tarım Kredi'den indirim fırtınası


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu nasıl hakim bu nasıl karar? Travesti doktor hastaneye geri döndü
Bu nasıl hakim bu nasıl karar? Travesti doktor hastaneye geri döndü

Gündem

Bu nasıl hakim bu nasıl karar? Travesti doktor hastaneye geri döndü

İslam Memiş bombayı patlattı! Gram altın için kaçınılmaz son
İslam Memiş bombayı patlattı! Gram altın için kaçınılmaz son

Ekonomi

İslam Memiş bombayı patlattı! Gram altın için kaçınılmaz son

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23