Görevi bırakacak olan CENTCOM komutanı 'DAEŞ bitmedi' dedi ve ekledi: Çıkmamalıyız

ABD merkezli CNN haber kanalına konuşan ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den çekilme kararına katılmadığını söyledi.

Votel, “Bu özel süreçte, bu benim askeri tavsiyem olmazdı. Dürüst olmak gerekirse, bu öneride bulunmazdım” dedi.

Votel bırakacak

Terör örgütü DAEŞ'in henüz mağlup edilmediğini, bu nedenle çekilmenin doğru olmadığını ileri süren Votel’in kısa süre içinde görevi bırakacağı biliniyor.

Ortadoğu’da ABD’nin yürüttüğü faaliyetlerin tepe ismi Votel’in kamuoyu önünde ABD Başkanı’nın kararına karşı olduğunu açıklaması oldukça alışılmadık bir durum. Trump, ABD askerlerinin Suriye’den çekileceğini 19 Aralık’ta duyurmuştu. ABD cephesi, Suriye’den çekilmeye yönelik net bir tarih açıklamazken, çekilmenin nisan ya da mayıs ayında gerçekleşmesi bekleniyor.