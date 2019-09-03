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Göreve yeni başlayan polislere manda yoğurdu ikramı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine ait olan yöresel manda yoğurdunu yeni göreve başlayan polis personeli tattı.

03 Eylül 2019 Salı 09:43
Göreve yeni başlayan polislere manda yoğurdu ikramı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine ait olan yöresel manda yoğurdunu yeni göreve başlayan polis personeli tattı.


Türkiye’nin asayiş ve güvenliğinden sorumlu olan birimlerinden emniyet teşkilatının il geneline verilen 150 polis Çaycuma ilçesinin yöresel manda yoğurdu olarak yer alan Aynur Abla manda yoğurdunu tattı.


Çaycuma ilçesi ve çevresini tanımak amacıyla gelen, yeni göreve başlayan polisler ilçeyi tanımanın yanında yöresel ürünlerini de keşfetti.Aynur Çakar’ın eşi Şenol Çakar yeni göreve başlayan polislere manda yoğurdu ikramında bulunurken faydalarını da anlattı. Çakar, “Sizleri sağlıklı ve doğal besleyeceğiz ki sırtımızı sizlere dayayıp huzurumuz olsun. Bu yüzden Türkiye’de en meşhur yer manda yoğurdunda Çaycuma’dır. Çaycuma manda yoğurdunun kendine özgü özellikleri vardır. Siz sağlıklı beslenin ki biz sağlıklı olalım. O yüzden sizi sağlıklı besleyeceğiz” diye konuştu.


Zonguldak il geneline gelen 150 yeni polis yapılan ikramdan memnun olurken manda yoğurdunu çok beğendiklerini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 09:43
  1. doğa

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