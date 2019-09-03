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Görevden uzaklaştırılan 94 belediye başkanının 41 hakkında ilk derece mahkemesince 237 yıl 237 ay 171 gün hapis cezası verildi

İçişleri Bakanlığı tarafından 31 Mart Yerel Seçimleriöncesinde haklarındaki terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılan 94 belediye başkanının41’i hakkında terör ve teröre ilişkin suçlar kapsamında ilk derece mahkemesince toplam 237 yıl 237 ay 171 gün hapis cezası verildi.

03 Eylül 2019 Salı 14:47
Görevden uzaklaştırılan 94 belediye başkanının 41 hakkında ilk derece mahkemesince 237 yıl 237 ay 171 gün hapis cezası verildi

İçişleri Bakanlığı tarafından 31 Mart Yerel Seçimleriöncesinde haklarındaki terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılan 94 belediye başkanının41’i hakkında terör ve teröre ilişkin suçlar kapsamında ilk derece mahkemesince toplam 237 yıl 237 ay 171 gün hapis cezası verildi.


İçişleri Bakanlığı tarafından 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde haklarındaki terör suçları nedeniyle Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi gereğince 94 belediye başkanıgörevden uzaklaştırmış, yerlerine; valiler, vali yardımcıları ve kaymakamlar görevlendirmişti. Terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılanların 41’i hakkında terörve teröre ilişkin suçlarkapsamında ilk derece mahkemesince toplam 237 yıl 237 ay 171 gün hapis cezası verildi. Bunlardan 33’ünün Yargıtay ve İstinaftatemyiz süreçleri devam ediyor. 7 ‘sinin haklarında verilen ceza kesinleşirken, 1’inin hayatını kaybetmesi nedeniyle dosyası kapandı.


Görevden uzaklaştırılanların 52’sinin ise teröre ilişkin suçlardan ilk derece mahkemelerince yargılama süreçleri ise devam ediyor.


Terör nedeniyle görevden uzaklaştırılanların 20’situtuklu


Terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılan 94 belediye başkanının 20’si halen tutuklu bulunuyor. 57’sinin tutuksuz olarak yargı süreci devam ediyor, 7’si hakkındaadli kontrol şartı konulurken, 8’ i hakkında iseyakalama kararı çıkarıldı. Görevden uzaklaştırılanların biri berat etti, biri de yargı süreci devam ederken hayatını kaybetti.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 14:47
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