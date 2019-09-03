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Görevden uzaklaştırılan 41 belediye başkanına 237 yıldan fazla hapis cezası

Terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılan 94 belediye başkanının 41'i hakkında terör ve teröre ilişkin suçlar kapsamında ilk derece mahkemesince toplam 237 yıl 237 ay 171 gün hapis cezası verildi- Görevden uzaklaştırılanların 52'sinin teröre ilişkin suçlardan ilk derece mahkemelerince yargılama süreçleri ise devam ediyor

03 Eylül 2019 Salı 14:10
Görevden uzaklaştırılan 41 belediye başkanına 237 yıldan fazla hapis cezası

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığınca 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde haklarındaki terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılan 94 belediye başkanının 41'i hakkında terör ve teröre ilişkin suçlar kapsamında ilk derece mahkemesince toplam 237 yıl 237 ay 171 gün hapis cezası verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığınca 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde haklarındaki terör suçları nedeniyle Anayasa'nın 127'nci maddesi ile Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince 94 belediye başkanı görevden uzaklaştırılarak, valiler, vali yardımcıları ve kaymakamlar görevlendirilmişti.

Terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılanlardan 41'i hakkında terör ve teröre ilişkin suçlar kapsamında ilk derece mahkemesince 237 yıl 237 ay 171 gün hapis cezası verildi.

Bunlardan 33'ünün Yargıtay ve İstinafta temyiz süreci devam ederken, 7'sinin haklarında verilen cezası kesinleşti.

Görevden uzaklaştırılanların 52'sinin teröre ilişkin suçlardan ilk derece mahkemelerince yargılama süreçleri ise devam ediyor.

- Terör nedeniyle görevden uzaklaştırılanların 20'si tutuklu

Terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılan 94 belediye başkanının 20'si halen tutuklu bulunuyor. 57'sinin tutuksuz olarak yargı süreci devam ediyor. 7 kişi hakkında adli kontrol şartı konulurken, 8'i hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı, bir kişi de yargılama süreci devam ederken yaşamını yitirdi.

Görevden uzaklaştırılanlardan biri ise berat etti.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 14:10
  1. görevden uzaklaştırılan 94 belediye başkan
  2. İçişleri Bakanlığı

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