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Siyaset Görevden ayrılan Cahit Özkan'dan ilk açıklama!
Siyaset

Görevden ayrılan Cahit Özkan'dan ilk açıklama!

Görevden ayrılmasının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "AK Parti'de aslolan makam ve mevki değil, görev ve sorumluluklardır." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-19 22:02:00 -
Görevden ayrılan Cahit Özkan'dan ilk açıklama!

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, görevinden ayrılmasının ardından açıklamada bulundu.

AK Partili Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Grup Başkanımız ve çalışma arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde 4 yıldan beri yürüttüğüm AK Parti Grup Başkanvekilliği görevimden affımı istirham etmiş bulunmaktayım" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar şahsına duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkir olduğunu belirten Özkan, şunları kaydetti:

"AK Parti'de aslolan makam ve mevki değil, görev ve sorumluluklardır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir nefer olarak her daim görev ve sorumluluklarımı sonuna kadar yerine getirmek için tüm gayretimle çalışmalarıma devam edeceğim."

 

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Yorumlar

Olacak oldu

Kardeşim sen cumhurbaşkanından izin almadan neden fikrini söylüyorsun parti içi demokrasi dediğin böyle olur işte sen burayı özgürlükler ülkesi i sandın

can

BAE den mi affini istemis
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