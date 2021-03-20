Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama
Dün gece görevden alınan Merkez Bankası Neci Ağbal'dan ilk açıklama geldi. Ağbal açıklamasında "Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
4.5 ay önce göreve getirilen Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan Resmi gazete kararı ile görevden alındı.
"Şükranlarımı arz ediyorum"
Ağbal, Twitter hesabı üzerinden yaptığı ilk açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim. Bugün itibariyle görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin." ifadelerini kullandı.