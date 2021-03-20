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Ekonomi Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama
Ekonomi

Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama

Dün gece görevden alınan Merkez Bankası Neci Ağbal'dan ilk açıklama geldi. Ağbal açıklamasında "Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 08:46:00 - 2021-03-20 08:51:54
Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama

4.5 ay önce göreve getirilen Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan Resmi gazete kararı ile görevden alındı.

ükranlarımı arz ediyorum"

Ağbal, Twitter hesabı üzerinden yaptığı ilk açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim. Bugün itibariyle görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

ADO

FAİZLE DANS EDERSENİZ İSTEDİĞİN KADAR ALLÂHA DUA EDİN ASLA İFLAH OLUNMAZ HERKES ALLAHA HESAP VERECEK.
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Selam

Faizi düşürende suçlu,faizi yükseltende suçlu.Acaba esas suçlu kim?Suçlu ülkeyi yönetemeyen perişan eden AKP.
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