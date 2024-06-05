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Gündem Görevden alınan Mehmet Sıddık Akış hakim karşısında
Gündem

Görevden alınan Mehmet Sıddık Akış hakim karşısında

Yeniakit Publisher
2024-06-05 11:32:00 - 2024-06-05 11:37:31
Görevden alınan Mehmet Sıddık Akış hakim karşısında

Van'da gözaltına alınan ve İçişleri Bakanlığı tarafından yerine kayyım atanan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın yargılandığı dava bugün görülüyor. Akış, 'Silahlı terör örgütünü yönetmek', 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Örgüt propagandası yapmak' suçlarından Hakkari 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

'31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM) Hakkari Belediye Başkanı seçilen Mehmet Sıddık Akış, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında pazartesi sabahı, Van'da bir yakının evinde gözaltına alındı. Hakkari Valisi Ali Çelik ise İçişleri Bakanlığı kararıyla Belediye Başkan Vekili olarak atandı.

Van'da gözaltına alındıktan sonra Hakkari'ye getirilen Akış ile 12 kişinin yargılandığı dava ise bugün görülüyor. Akış, hakkında 2014 yılında Hakkari 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Silahlı terör örgütünü yönetmek', 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Örgüt propagandası yapmak' suçlarından dava açılmıştı. Davanın en son görülen duruşmasında ise savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklayarak Akış'ın 'örgüt yöneticisi' suçlamasıyla 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Akış'ın adliyeye getirilişi öncesi adliye çevresinde polis geniş güvenlik önlemi aldı.

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