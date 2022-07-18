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Gündem Görevden alınan ilçe başkanları CHP Diyarbakır İl Başkanlığına kayyım olarak atandı
Gündem

Görevden alınan ilçe başkanları CHP Diyarbakır İl Başkanlığına kayyım olarak atandı

Görevden alınan ilçe başkanlarının itirazı üzerine Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi 6 kişilik yönetimi Diyarbakır CHP İl Başkanlığına kayyım atadı. CHP'nin görevden alınan İl Başkanı Gönül Özel "Benim görevden aldığım ilçe başkanları olağanüstü kongreye götürmek için imza topladı. Genel merkez kongre kararı almayınca, mahkemeye verdiler. Mahkeme de kayyum atanması yönünde karar vermiş." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-07-18 15:29:00 -
Görevden alınan ilçe başkanları CHP Diyarbakır İl Başkanlığına kayyım olarak atandı

Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'nce görülen celsede, CHP Diyarbakır İl Başkanlığına, görevden alınan ilçe başkanları Canan Tanış, Behçet Gezer, Muzaffer Değer, Mehmet Beşir İpekçi, Devrim Budak ve Süleyman Berberoğlu kayyım olarak atandı.

Mahkeme, kayyum olarak atanan yönetime en kısa sürede genel kurul çağrısı yapmaları için yetki ve izin verilmesini de kararlaştırdı.

CHP'nin görevden alınan İl Başkanı Gönül Özel, yaptığı yazılı açıklamada, mahkemenin kararına karşı, istinaf mahkemesine başvuruda bulunacaklarını belirtti.

Özel, şunları kaydetti:

"Benim görevden aldığım ilçe başkanları olağanüstü kongreye götürmek için imza topladı. Genel merkez kongre kararı almayınca, mahkemeye verdiler. Mahkeme de kayyum atanması yönünde karar vermiş. Mahkemeden böyle bir karar çıkmış olması bizim çalışmalarımızı yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Teşkilatımız çalışmalarına devam edecek."

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