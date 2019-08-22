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Görevden alınan HDP’li belediye başkanı bakın kimin cenazesinde!

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan ve yerine kayyım atanan HDP'li Van Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan’ın, TSK tarafından öldürülen PKK'lı Nuhari Yacan'ın isimli teröristin defin işlemine katıldığı ortaya çıktı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 10:16
Görevden alınan HDP’li belediye başkanı bakın kimin cenazesinde!

İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütü PKK ile iltisakları sebebiyle HDP'li Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanları'nı açığa almıştı. Bu isimler yerine aynı illerin Valileri kayyım olarak görevlendirilmişti.

Van Belediye Başkanı PKK cenazesinde!

Sabah gazetesi, görevden el çektirilen Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'a ait skandal görüntülere yayınladı. Ertan'ın bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen Nuhari Yacan isimli örgüt mensubunun Van Dorukadoruk Mezarlığı'ndaki defin işlemine katıldığına ilişkin görüntüleri ortaya çıktı.

TSK etkisiz hale getirdi

Bedia Özgökçe Ertan'ın cenazesine katıldığı teröristin 22 Ağustos 2018 günü Van Gülpınar ilçesi Akdoğu Köyü Tırşin Yaylası mevkiinde güvenlik güçlerince PKK bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

HDP'li isim mezarlıkta bekledi

Ruken Faraşin kod adlı terörist Nuhari Yacan'ın 3 Eylül 2018 günü Van ili Fırat Mahallesi Dorukadoruk Mezarlığı'nda gerçekleştirilen defin işlemi sırasında o dönem milletvekili olanBedia Özgökçe Ertan'ın hazır bulunduğu anlar kameralara yansıdı. Güvenlik güçlerince ele geçirilen görüntülerin tutanak haline getirilerek adli makamlara gönderildiği belirlendi.

Bedia Özgökçe Ertan'ın mezarlığa Antalya plakalı bir araçla gelmesi ve defin işlemi boyunca mezarlıkta beklemesi dikkatlerden kaçmadı.

3 ayrı soruşturması bulunuyor

Bilindiği gibi İçişleri Bakanlığı'nca görevden el çektirilen HDP'li Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan Van Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden bir yargılaması, ayrıca Cumhuriyet Savcılıklarınca 'terör' suçlarına ilişkin 6 ayrı soruşturması bulunuyor. Ertan'ın ayrıca İçişleri Bakanlığı'nca hakkında yürütülen 3 ayrı idari soruşturması da bulunuyor.

AK Parti'yi bombalayan teröristle yakalanmış

Terörist Nuhari Yacan, 2 Eylül 2016 tarihinde Van İpekyolu Beşyol mevkiindeki AK Parti İl Başkanlığı binasına yönelik bombalı araç saldırısının faillerinden birisi olan Dijvar Gevda kod adlı Yılmaz Aşan ile birlikte etkisiz hale getirilmişti.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 10:16
  1. Van
  2. Mardin
  3. Diyarbakır
  4. Antalya
  5. kayyım
  6. Bedia Özgökçe Ertan
  7. PKK'lı cenazesi

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