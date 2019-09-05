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Görevden alınan HDP'li Ahmet Türk'e bir şok daha

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında yerine kayyım atanan HDP'li Ahmet Türk hakkında bir soruşturma daha açıldı.

05 Eylül 2019 Perşembe 15:50
Görevden alınan HDP'li Ahmet Türk'e bir şok daha

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen terör soruşması kapmasında Diyarbakır ve Van Büyükşehir başkanları ile birlikten yerine kayyım atanan HDP'li Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Eş Başkanı Ahmet Türk hakkında "eşbaşkanlık" soruşturması başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından, 3 Eylül 2019 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamından Türk’ten savunma istenildi. Soruşturma izninin, 15 Ağustos’ta çıktığı görüldü.

Tarafsız Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; HDP'li Ahmet Türk'e ulaşan tebligatta; “Bakanlık makamının 15.08.2019 tarihli onayında ‘31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün bilgisi ve talimatlarıyla Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde Belediye Meclis Üyesi Necla Figan Altındağ’ın sözde eş başkan sıfatıyla belediyenin her türlü organizasyonunun içinde yer aldığı, belediyeye ait tesis ve projeleri sahada bizzat inceleyerek, belediye adına ilgilileri yönlendirdiği ve talimatlar verdiği, Belediye adına yürütülen her türlü faaliyette bizzat tasarrufta bulunduğu ve eş başkan sıfatı ile Belediyenin yönetiminde, sevk ve idaresinde etkin bir şekilde görev aldığı’ ve ilgililerin görevlerini kötüye kullandıkları iddia edilmektedir” denildi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 15:50
  1. Van
  2. Diyarbakır
  3. İçişleri Bakanlığı
  4. Mardin Büyükşehir Belediyesi
  5. Ahmet Türk

YORUM YAZ

  • AdaletAdalet33 dk önce
    Daha fazlasını istiyoruz, yasin börünün hesabını sorun! Bu satılmış alçak siyonist usaklarinin nefes almaya hakkı yoktur. Yavrularımizi dağdan indirin, yerine bu soysuzlari dağa çıkarın ve gebertin!
  • sukrusukru35 dk önce
    Hastayım ayağına kaldırılan cezasını misliyle geri verin,atın içeri,içeride gebersin.
  • HCHC38 dk önce
    Atın yalancı şerefsizi yine içeri. Hapiste yatmaya çok hasta ama Belediye başkanı olabiliyor...
  • ERTUFGECERTUFGEC43 dk önce
    BU TERÖRISTIN NERESI TÜRK SOYISMINIDE KIRLETIYOR BU DINSIZ MEHSEPSIZ HAIN .

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