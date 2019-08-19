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Görevden alınan HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı kimdir, kaç yaşında ve nereli?

İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı. Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, Mardin'e Mardin Valisi Yaman, Van'a Van Valisi Bilmez belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'yı görevden alarak yerine Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu kayyum olarak atadı. Peki Görevden alınan HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Adnan Selçuk Mızraklı kimdir? İşte detaylar...

19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:47
Görevden alınan HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı kimdir, kaç yaşında ve nereli?

İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı. Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, Mardin'e Mardin Valisi Yaman, Van'a Van Valisi Bilmez belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'yı görevden alarak yerine Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu kayyum olarak atadı. Peki Görevden alınan HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Adnan Selçuk Mızraklı kimdir? İşte detaylar...

Adnan Selçuk Mızraklı kimdir?

1963 Şanlıurfa Siverek doğumlu olan Adnan Selçuk Mızraklı 31 Mart yerel seçimlerinde, yürüttüğü Diyarbakır Milletvekilliği görevinden istifa ederek, Diyarbakır Belediye Başkanlığı'na aday olarak seçildi.

Tıp Doktoru; İlk ve orta öğrenimini Eskişehir'de tamamladı. Tıp eğitimini 1988 yılında Hacettepe Üniversitesinde bitirdi. Yozgat ve Ankara'da bir süre çalıştıktan sonra 1991 - 1996 yılları arasında Dicle Üniversitesinde Genel Cerrahi uzmanlığı eğitimini tamamladı.

1996 - 2005 yılları arasında Diyarbakır Devlet Hastanesinde, 2005 - 2018 yılları arasında Diyarbakır'daki iki ayrı özel hastanede çalıştı. 1990'lı yıllardan itibaren Diyarbakır Tabip Odasında farklı düzeylerde sorumluluklar aldı. 2008 - 2010 yılları arasında Oda Başkanlığı görevini yürüttü ve hâlen Diyarbakır Tabip Odası Onur Kurulu Üyesidir. 2006 yılından beri İnsan Hakları Derneği üyesi olup büyük kongre delegesidir. 2009 yılından itibaren Demokratik Toplum Kongresi'nde 2 dönem Divan Kurulu Üyeliği, 1 dönem Daimi Meclis Üyeliği görevlerinde bulundu. Mezopotamya Vakfı Üniversitesi Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı, Yönetim Kurulu Üyeliğini hâlen yürütmektedir. Farklı gazete ve dergilerde yayımlanmış birçok değerlendirme yazısı ve makaleleri vardır.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu ve Güney Doğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi (GDAÜPA) Türk Grubu Üyesidir.

İleri düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Kürtçe bilen Mızraklı, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Adnan Selçuk Mızraklı neden görevden alındı?

İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'nın görevden alınmasına ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Belediyeleri ülkemizin diğer bölgelerinden ayrı bir yönetim modelinin parçası haline getirmeye çalışarak Anayasamızın 3. maddesinde açıkça tanımlanan, ülkemizin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kasteden bir araç olarak kullanmışlardır" ifadelerine yer verildi.

 

Öte yandan hakkında yürütülen soruşturmalara ilişkin kayıtlar da şu şekilde sıralandı;

"Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" suçundan Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesince 2017/129 Esas sayılı kovuşturma,

"Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suçu ve Suçluyu Övmek" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2018/7592 sayılı soruşturma,

''Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/30425 sayılı soruşturma,

"Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suçu ve Suçluyu Övmek" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/111869 sayılı soruşturma,

"Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suçu ve Suçluyu Övmek" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/106124 sayılı soruşturma,

"Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suçu ve Suçluyu Övmek" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/111864 sayılı soruşturma,

"Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suçu ve Suçluyu Övmek" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/111876 sayılı soruşturma,

"Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suçu ve Suçluyu Övmek" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/111845 sayılı soruşturma,

"Terör Örgütü Propagandası Yapma, Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/28838 sayılı soruşturma yürütülen Adnan Selçuk MIZRAKLI Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştur.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:47
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