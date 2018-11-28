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Görevden alınan CHP'li başkan da sonunda anladı! "400 km'yi boşa yürümüşüz"

CHP Bartın Merkez İlçe Başkanı Hacı Gölbucaklı, partisinin genel merkezi tarafından görevden alındı. Gölbucaklı, adalet için 400 km yol yürüdüklerini hatırlattı, “Bu hak, hukuk, adalet elbet bir gün kendiliğinden yerini bulacaktır, ben buna inanıyorum.” dedi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 15:12
Görevden alınan CHP'li başkan da sonunda anladı! "400 km'yi boşa yürümüşüz"

CHP Bartın Merkez İlçe Başkanı Hacı Gölbucaklı, genel merkez tarafından görevden alındı. Koltuktan olan Gölbucaklı, parti binasında gazetecilere açıklamada bulundu.

Mail ile bildirilmiş

Genel merkez tarafından kendilerine gönderilen mailde, "Partinin ilkelerine, amaçlarına ve çalışma kurallarına aykırı hareket eden Bartın il merkez ilçe başkanı Hacı Gölbucaklı ilçe yönetim kurulu üyelerinin, CHP tüzüğünün 25. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, gizli oyla ve oy birliğince görevden alınmasına merkez yönetim kurulunun 26 Kasım toplantısında karar verilmiştir." ifadelerinin yer aldığını anlatan Gölbucaklı, göreve geleli 4 yıl geçtiğini vurguladı.

“Buna sebep olanları kınıyorum”

Gölbucaklı, "Verilecek her türlü göreve hazırız ancak burada bu kadar özverili çalışan bir yönetimin niçin görevden alındığını çözebilmiş değiliz. Biz yine partimizin askeriyiz, emektarıyız. Bu yönetim, birilerinin kişisel ikballeri uğruna görevden alınmıştır. Buna sebep olanları da yönetim kurulu adına kınıyorum." dedi.

“Adalet yürüyüşü”nü hatırlattı

Karara, sonuçsuz kalacağına inandıkları için itiraz etmeyeceklerini dile getiren Gölbucaklı, “Bizler hak, hukuk, adalet diye 400 kilometre yol yürüdük. Bu hak, hukuk, adalet elbet bir gün kendiliğinden yerini bulacaktır, ben buna inanıyorum.” dedi.

“Defalarca davet ettik”

Bir gazetecinin il ve ilçe teşkilatları ile CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğu arasında bir uyumsuzluk mu söz konusu? Sorusu üzerine Gölbucaklı, şunları söyledi:

“Genel seçimlerde milletvekilimiz maalesef bizlerle, örgütlerle çalışmadı, kendine münhasır ekip kurdu, öyle çalıştı. Biz de kendi ekibimizi kurduk, köy köy, mahalle mahalle çalıştık. Seçimden sonra milletvekilimiz partimize iki kez gelmiştir. Kendisini defalarca partimize davet ettik. Tabii burada milletvekilimizin bu işte kendine göre bir ekip kurma çabaları var. Ayrıca bu durum şu yerel seçim sürecinde seçmenler açısından bir olumsuzluk oluşturdu. Bu endişe şu anda tüm örgütlerde var, acaba biz de bir faksla, bir maille görevden alınacak mıyız? Burada parti içi demokrasi ne kadar yürüyor, ondan şüphemiz var.”

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 15:12
  1. CHP Bartın Merkez İlçe Başkanı Hacı Gölbucaklı
  2. Hacı Gölbucaklı
  3. CHP
  4. CHP Bartın Merkez İlçe Başkanlığı
  5. CHP Genel Merkezi
  6. Adalet Yürüyüşü

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  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş37 dk önce
    günaydın yenimi uyandınız
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