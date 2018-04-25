Görevden alınan 63 polise şok baskın!

Gaziantep'te FETÖ soruşturması kapsamında daha önceden görevinden ihraç edilen, emekli olan ve açığa alınan 63 eski polis gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN SORGUSU DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Gaziantep merkezli düzenlenen operasyonlar neticesinde açığa alınan, emekli olan ve kamudan ihraç edilen toplam 63 eski polis gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgularının ardından adli makamlara sevk edilecek.